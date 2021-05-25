أمير قطر يدعو الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة الدوحة

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، وعبد الله الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة القطري
وقالت الرئاسة المصرية إن اللقاء شهد : التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق المشترك بين مصر وقطر، بما في ذلك تبادل زيارات كبار المسؤولين خلال الفترة المقبلة، لتعزيز مجمل جوانب العلاقات الثنائية، وكذلك على مستوى العمل العربي المشترك، من أجل تحقيق البناء والتنمية والسلام والحفاظ على الأمن القومي العربي
ونقل وزير الخارجية القطري إلى السيسي رسالة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، تضمنت توجيه الدعوة إلى السيسي لزيارة الدوحة
وأعرب عن : التطلع لتعزيز التباحث بين البلدين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية، ومناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف بشأنها، بما يخدم تطلعات الدولتين