أمير قطر يتوسط لدى قيس سعيد لإخراج الغنوشي من تونس الى دولة اجنبية بحجة العلاج

نشر ، مساء اليوم ،الإعلامي بقناة الجزيرة القطرية أكرم خُزام والمقرب من دوائر النفوذ بإمارة قطر التدوينة أسفله على حسابه الرسمي بالفايسبوك
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خفايا الاتصال الهاتف بين أمير قطر و الرئيس التونسي
علمت من مصادر رفيعة المستوى اثر الاتصال الذي أجراه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بالرئيس التونسي قيس سعيد ،منذ يومين ،ان الامير عرض وساطة لحل الازمة الراهنة في تونس، و من أهم بنودها ،الموافقة على اخراج الغنوشي من تونس الى دولة اجنبية بحجة العلاج ، مؤقتا… لكن قيس سعيد رفض هذا الطلب ،وكان منزعجا، و هذا مايفسر عدم صدور بيان رسمي من الادارة الرئاسية التونسية عن فحوى الاتصال
المصادر اشارت الى حاجة الغنوشي للسفر خارج تونس بغية تأمين دعم خارجي لعملية التفاوض خشية من اعتقالات قد تطال العديد من قيادات النهضة
للحديث عن الخفايا تتمة