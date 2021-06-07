أمام سياسة الحكومة اللاّشعبية ، اتحاد الشغل يدعو الشغالين وعموم الشعب للاستعداد للدفاع عن سيادة البلاد

نحن أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعين اليوم 07 جوان 2021 بقمّرت برئاسة الأخ نور الدّين الطبّوبي الأمين العام، وبعد تدارسنا للوضع العام ومتابعتنا للمستجدّات على الصعيدين الوطني والدّولي، فإنّنا، إذ نثمّن بيان المكتب التنفيذي الوطني حول الزيادات الأخيرة الصادر بتاريخ 03 جوان 2021،
سجّل تفاقم الأزمة السياسية في البلاد ممّا انجرّ عنه تعطّل دواليب الدّولة وأصاب أجهزتها بما يشبه الشلل الأمر الذي انعكس سلبا وزاد من تعميق الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية، وفي المقابل تصرّ الجهات الحاكمة على تجاهل دعوات الحوار لإيجاد حلول لما آلت إليه الأوضاع في بلادنا سعيا منها إلى تعفين الأجواء ودفعا للبلاد إلى المجهول بتفويت الفرصة للإنقاذ رغم إصرار الاتحاد على البحث عن الحلول تفاديا للكارثة، وفي نفس الوقت يصرّ الائتلاف الحاكم على التملّص من مسؤوليّاته في تردّي الأوضاع منذ عشر سنوات عبر خطاب المغالطة والتضليل والهروب إلى الأمام ومواصلة التهجّم على الاتحاد وتشويه قياداته وسبّهم وشتمهم في الفضاءات الاجتماعية الافتراضية وتحت قبّة البرلمان في تواطؤ مفضوح من قبل عديد الأطراف
نَرفض السياسة الليبرالية والخيارات اللاّشعبية واللاّاجتماعية المتّبعة من قبل الحكومة وخضوعها إلى إملاءات صندوق النقد الدولي في غياب كلّي لأيّ تصوّر أو برنامج لإنقاذ البلاد ممّا تردّت فيه، وهي سياسات متوحّشة ترتهن تونس وعبّر عنها وزير المالية في مناسبات كثيرة والتزم بها أمام الدوائر الأجنبية مغيّبا حقّ التونسيات والتونسيين في المعلومة مستهينا بواجب احترام الحوار الاجتماعي ومبدأ التشاركية مستقويا على الشعب بالقوى الأجنبية
نُدين الزيادات المجحفة في أسعار عديد المواد الأساسية التي أقدمت عليها الحكومة ونعتبرها إجراءات أحادية ولا شعبية وهي مقدّمة لإلغاء الدعم واستهداف قوت الشعب وتفقيره، فضلا عن قصورها عن حلّ أزمة المالية العمومية ما دامت تبحث عن الحلول السهلة وتدفع إلى التضخّم، كما نحمّلها تبعات ما سينجرّ عن سياساتها من غلاء وتدنّ للمستوى المعيشي ومن توتّرات اجتماعية تنذر بانفجارات كبرى
نُجدّد رفضنا لخيارات التداين ووقف الانتداب وتعميق البطالة وتصدينا لسياسات التآمر على المؤسّسات العمومية ومنها الأراضي الدولية ونشدّد على رفض ما يُخطَّط بخصوص رفع الدعم ونُحذّر الحكومة من التمادي في هذه السياسات ونعتبر التمسّك بها إعلان حرب على الشعب لا يمكن للاتحاد أن يصمت عنه أو يتساهل مع المتسبّبين فيه
نُدين تمسّك الحكومة بمنظومة جبائيّة منخرمة غير عادلة أثقلت كاهل الأجراء ونرفض تستّرها على التهرّب الضريبي والاجتماعي وتسخيرها لمقدرات الدولة لتقديم المنح والعطايا والامتيازات السخية لفائدة أصحاب المؤسّسات على حساب الميزانية العمومية ومداخيل الدّولة في الوقت الذي تغالط بتضخيم قيمة الدعم وكلفته وتسعى جاهدة إلى إلغائه على حساب فئات واسعة من الشعب
نُجدّد المطالبة بمراجعة سياسة الأسعار ونتمسّك بوقف الزيادة في أسعار المواد الأساسية واتخاذ إجراءات صارمة ضدّ التهريب والاحتكار واللوبيات التجارية، كما نجدّد مطالبتنا بالرفع في منحة العائلات المعوزة وفي الأجر الأدنى المضمون ونطالب بالانطلاق العاجل في مراجعة أجور عمّال القطاع الخاص وفتح التفاوض في الجانب الترتيبي مع تطبيق اتفاق مراجعة قيمة الدرجة وندعو الحكومة إلى الشروع الفوري في تجسيد الاتفاق الحاصل حول انطلاق المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام بجانبيها المالي والترتيبي، وتطبيق اتفاقيْ 20أكتوبر2020 حول الحظائر و06 فيفري 2021 حول مطالب القطاعات بإصدار الأوامر الخاصّة بهما. كما نجدّد تصميمنا على إلغاء الاقتطاع بعنوان المساهمة الاجتماعية التضامنية
نجدّد تنديدنا بموقف العجز الذي تبديه الحكومة إزاء التدمير الممنهج الذي تقوم به بعض اللوبيات لعدد من المؤسّسات العمومية مثل ما يحدث لشركة فسفاط قفصة التي تتعرّض للتعطيل والمنع من العمل وهي مهدّدة بالانهيار فضلا عن العجز عن خلاص الأجور ونحمّل الحكومة مسؤولية التخريب المسلّط على هذه المؤسّسات
نعبّر عن مخاوفنا من تفاقم الحالة الوبائية في العديد من الجهات وفي مقدّمتها القيروان والقصرين نتيجة السياسة المتخبّطة للحكومة سواء بخصوص تأخّر إصلاح المنظومة الصحّية عموما أو مجابهة وباء الكوفيد وخاصّة مع تعثّر تعميم التلاقيح على وجه الخصوص، ونطالب الحكومة بإجراءاتعاجلة تستهدف إنقاذ الأرواح وصحة المواطنين في الجهات ونؤكّد على ضرورة التسريع باستجلاب التلاقيح لعموم الشعب خاصة في ظلّ الموجة الرابعة لهذا الوباء
ندعو الشغّالين وعموم شعبنا للاستعداد للدفاع عن سيادة البلاد وعن حق التونسيات والتونسيين في الشغل والعيش والصحة والحياة الكريمة، ونعبّر عن تجنّدنا للوقوف في صفّ شعبنا ضدّ كل السياسات اللاّوطنية واللاّشعبية والتي ستترجمها الهيئة الإدارية الوطنية القادمة في قرارات مناسبة تنتصر للشعب
نترحّم على أرواح شهداء شعبنا في فلسطين ونحيّي صمود المقاومة وقدرتها على المواجهة الباسلة لآلة الدمار الصهيونية، ونعتبر الحرب الأخيرة على الشعب الأعزل جريمة حرب جديدة ضدّ الإنسانية ونجدّد تجنّدنا للوقوف مع الحقّ الفلسطيني بكلّ الوسائل المادية والمعنوية وفي مقدّمتها النضال من أجل سنّ قانون يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني
تونس، في 07 جوان 2021
الأمين العام
نورالدين الطبوبي
بيـان