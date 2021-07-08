ألفة يوسف تلعن مجددا كل من يدافع عن منظومة « ثورة » الغنوشي المجرمة

تسمع كان صيحة فزع…صيحة فزع…صيحة فزع
رسميّا: الدّولة التّونسيّة انهارت
رسميّا: المظاهرات والمسيرات الآن ليست بحلّ في ظلّ الوباء للأسف…ولعنة الله على كلّ من وضع حياته وحياة النّاس في خطر
رسميّا: تونس ليس فيها قوّات مسلّحة تتدخّل أثناء خطر سقوط الدّولة…في انتظار ثبوت عكس هذا
رسميّا: لعنة أخرى على كلّ من ساهم في هذه المهزلة الّتي نحياها من 2011 ولعنة الله على كلّ من يدافع إلى اليوم عن هذه المنظومة المجرمة…وهم يعرفون أنفسهم ويعرفن أنفسهنّ جيّدا
رسميّا: أكرّر ما قلته سابقا…الثّمن غال، وها نحن ندفعه…ولكن لا يمكن أن تبقى الأمور هكذا إلى ما لا نهاية له…إلاّ إذا تمّت إبادتنا جميعا، وهذا لن يحصل
ستكون المحاسبة عاصفة
ألفة يوسف