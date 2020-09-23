ألفة يوسف تقول « نَمْ يا حبيبي نَمْ » للشعب الذي انتخب قيس سعيد رئيسا له

كنت أستمع إلى سعيّد وهو « يهنتل » في المشيشي قال لك، على أساس بعض من عينهم رييس الحكومة من المطلوبين للعدالة
ياخي شدتني كريز متاع ضحك، تفكرت اللي في أعلى مراتب الدولة تو ناس فجروا وتلة وحرقوا توانسة ونظّروا للإرهاب
وتفكرت اللي الجماعة اللي يحكي عليهم سعيّد هوما اللي وقفوا للبلاد أعوام، وخلاو نسب النمو محترمة وعالية، والناس عايشين عموما في خير وأمان
الحاصل 3 حاجات تتقال
– الى هؤلاء واللي قبلوا باش يخدمو في عصر الحضيض، نقول لهم، الله غالب، النفس نفسك وانت طبيبها ووين تحط نفسك تصيبها
-للي ما زال يحكي على عام ككح ، والبلاد هاززها الواد، نقول له، ليس عليك حرج
– وللشعب الساكت اللي يتفرج، وانا منهم، نقول : نم يا حبيبي نم
الرابعة منيش باش نقولها، من المفروض يقولها المشيشي ، اما دويو
الدكتورة ألفة يوسف