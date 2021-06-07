ألفة يوسف تحسم الأمر : منظومتكم تحتضر…وانتم تعرفون

من الآخر
شوفو، بالاعتصام، من غير اعتصام، بالانتخابات، من غير انتخابات، بالإضرابات، من غير إضرابات، بالافلاس، من غير إفلاس، بانهيار المنظومات الكل في البلاد، من غير انهيارها، بخروج الشعب للشارع، من غير خروجه، باغتيال، من غير اغتيال، بعمليات إرهابية، من غير عمليات إرهابية، بالتدخل العسكري، من غير تدخل عسكري، بتحرك من رئاسة الجمهورية، من غير تحرك من رئاسة الجمهورية، بضغوطات أجنبية، من غير ضغوطات أجنبية
باللي قلته الكل، وباللي ما قلتوش…منظومتكم تحتضر…وانتم تعرفون
تمتعوا بالأنفاس الأخيرة
الدكتورة ألفة يوسف