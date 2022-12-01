ألفة العياشي تستقيل من الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر

نشرت منذ دقائق ألفة العياشي القيادية في الحزب الدستوري الحر و عضوة مكتبه السياسي التدوينة التالية على حسابها الرسمي بالفايسوك
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لكل بداية نهاية
يؤسفني بان أعلمكم بأنني قد راسلت بتاريخ23 نوفمبر 2022 قيادة الحزب و ذلك بعد التفكير العميق باتخاذ هذا القرار و أنا بكامل إرادتي و عن اقتناع تام بتقديم استقالتي من الديوان السياسي و التخلى عن كل المهام التي كلفت بها في الفترة الأخيرة، كما اتقدم بجزيل الشكر و التقدير لكل من ساهم و تعاون معي في إنجاح الأعمال الموكلة لي خلال فترة تواجدي بالحزب، و أدعو الله أن يوفقني و اياكم إلى الخير و التقدم و الرقي
ألفة العياشي