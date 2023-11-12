ألفة الحامدي تعلن ترشحها لرئاسة الجمهورية معتبرة خيارات قيس سعيد خطرا سياديا حقيقيا على الدولة التونسية

نشرت أمس، السبت 11 نوفمبر ، ألفة الحامدي البيان أسفله على صفحتها الرسمية بالفايسبوك
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بسم الله الرحمن الرحيم
بعد مرور أربعة سنوات عن حكم قيس سعيد، و تبعا لقانون المالية لسنة 2024 الذي يكشف توجهاته المحدودة للسنة القادمة, أصبحت خيارات قيس سعيد و سياساته الاقتصادية، و المالية، و الداخلية و الخارجية واضحة المعالم و أعتبرها تُشكّل خطرا سياديا حقيقيا على الدولة التونسية و التونسيين في الحاضر و المستقبل
و بعد التوقّف على التّبعات والنتائج السلبيّة لهذه السياسة المحدودة، و القائمة على الخوف و انعدام الثقة، و باعتبار أن للشعب التونسي الحرّ الحق في اختيار مشروع آخر، أعلن تبعا لمقترح المجلس الوطني لحزب الجمهورية الثالثة ترشحي للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 و تقديمي للشعب التونسي مشروعا سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا مُغاير لمشروع قيس سعيد
يقوم هذا المشروع السياسي، مشروع الجمهورية الثالثة، على ما يستحقّه الشعب التونسي و العائلة التونسية من الإحساس بالأمل، الأمن والأمان، الازدهار الاقتصادي و الوحدة الوطنية
هذا و سأبدأ من اليوم طرح هذا المشروع على الشعب التونسي و الحوار مع كل المكونات السياسية و الاقتصادية و الثقافية و المجتمع المدني و التونسيين بالخارج
و أطلب من خلال هذا البيان المساندة المادية والمعنوية من الشعب التونسي للنجاح في هذه الحملة وإدخال تونس للقرن 21
« إِنۡ أُرِیدُ إِلَّا ٱلۡإِصۡلَـٰحَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُۚ وَمَا تَوۡفِیقِیۤ إِلَّا بِٱللَّهِۚ عَلَیۡهِ تَوَكَّلۡتُ وَإِلَیۡهِ أُنِیبُ »
صدق الله العظيم
ربي يحمي بلادنا 🇹🇳
ألفة الحامدي