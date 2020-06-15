ألا يحِقُّ لنا أن نحتفل بتَجَنُّبِنا للأسْوَإِ وإلا أصبَحْنا من هاكِ اللِّي يَعْرفُو يعَزِّيو وما يعْرفُوشْ يهَنّيو؟

اليومية الأخيرة من يوميات الحجر الصحي الموجه- اليوم الثاني والأربعون- الأحد 14 جوان 2020
مهداة الى كل الذين تابعوا هذه اليوميات قراءة وتعليقا واقتراحا وشكرا أونقدا
الوضع الوبائي في تونس يوم السبت 13 جوان 2020 : 02 حالات اصابة وافدة
أعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لحالدتين وافدتين من ضمن التونسيين الذين تم إجلاؤهم والمقيمين في مراكز الحجر الصحي الإجباري، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 1096 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 998 حالة شفاء و49 حالة وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة) و49 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.
تسجيل إصابة جديدة محلية بكورونا في قبلي
حسب مراسلة اذاعة موزاييك في قبلي تم اليوم الأحد 14 جوان ، تسجيل إصابة جديدة بكورونا في ولاية قبلي وهي نتيجة عدوى محلية تعود لأحد الأشخاص الذين خالطوا الحالة المصابة التي تسجيلها مؤخرا في القلعة التابعة لمعتمدية دوز الشمالية، ليرتفع عدد الإصابات في الجهة إلى 110 إصابة منها حالة وفاة سابقة حسب ما أكده المكلف بالإعلام بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي علي حداد لمراسلتنا هناء كاروس وفي المقابل تم تسجيل حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء في قبلي إلى 100
في آخر يومية من يوميات الحجر الصحي الشامل ثم الموجه، هل نفرح أم ننتظر قليلا ؟
كما ذكرنا ذلك البارحة ستكون هذه اليومية الأخيرة في يوميات الحجر الصحي الشامل ثم الموجه التي انطلقنا في كتابتها في سهرة كل ليلة منذ أول ايام الحجر الصحي الشامل منذ سهرة يوم الأحد 22 مارس الى سهرة هذا اليوم الأحد 14 جوان. تابعنا يوميا ورصدنا أهم الطارئة التي جدت في كل يوم في تونس وفي محيطنا القريب وتراوحت الفقرات بين سرد الأخبار والتعليق وابداء الرأي والنقد. عبرنا في كل ليلة عم التوتر والخوف الذي شعرنا في بعض الأيام وتألمنا عند تكاثر الاصابات والوفايات وشعرنا بالخجل عند صدور بعض المواقف من هذا الطرف أوذاك وافتخرنا بمواقف العلماء والأطباء وانتصرنا لمواقف الدولة التونسية في مواجهة هذا الوباء وقمنا ببعض المقارنات بين أوضاع تونس في مواجهة الوباء في الماضي وقارنا بين أوضاعنا وأوضاع غيرنا وأجبنا على بعض التساؤلات. ونعترف أنه سيكون من الصعب العودة في هذه اليومية الأخيرة للوقوف عللى أهم الاستخلاصات من 85 يومية التي اجتهدت في مرافقة وضعنا الصحي بما توفر لدينا من معلومات ونحن مثل الجميع في وضع الحجر الصحي. لذلك نعد متابعي هذه اليومية الذي بات البعض منها لا يستطيع الذهاب الى فراشه قبل الاطلاع على مضمونها أن نعود الى تقديم استخلاصات عامة واعادة التذكير بالأهداف التي طرحناها على أنفسنا من هذا وذلك في المقدمة التي سنضعها في مقدمة كتاب يجمع هذه اليوميات اتفقنا مع دار نشر سستولى اصداره في القريب العاجل. فتحية الى كل من تابع هذه اليوميات على كامل الفترة أو في جزء منها وتفاعل بالشكر والملاحظة والتصحيح والنقد. لكلهم جميعا أتعهد بمواصلة العمل والاهتمام والآسهام المتواضع بما يهم بلادنا ومستقبلها وسير نحو الأفضل. كما لا يفتني شكر كلآ من جريدتي « تونس فوكوس » و »اخبار الجمهورية » ولأسرة التحرير في كلا الجريدتين اللتين تولت نشر اليوميات في كل ليلة مع احترام الاشارة الى مصدرها وهي صفحتي الخاصة على الفايس بوك . الى الجميع كل الشكر والى لقاء قريب في مواعيد جديدة.
الياس الفخفاخ : علينا أن نعتز بانتصارنا على انتشار فيروس الكورونا ونتعلموا نفرحوا
بمناسبة انتهاء الحجر الصحي بجانبيه الشامل والموجه أجري السيد الياس الفخفاخ رئيس الوزراء حوارا تلفزيا واذاعيا مطولا تواصل أكثر من ساعة ونصف جاء فيه على كل القضايا التي تشغل بال المواطن . وبالنسبة للفترة التي شملتها اجراءات الحجر والتي تواصلت قرابة الثلاثة أشهر والتي تابعنا عبر هذه اليوميات اعتبر السيد الفخفاخ ونحن نوافقه في ذلك أنه يتحتم على التونسيين الاعتزاز بما توصلوا اليه في مواجهة الوباء الخطير الذي اجتاح ولا يزال أجزاء كبيرة من بلدان العالم . وقد أكد السيد الفخفاخ أنه يتحتم علينا الاعتزاز والافتخار بما بذله الجميع حكومة واطارات طبية وأمنية ومتطوعين في اطار الدولة التونسية وهو يحتم علينا أن » نتعلموا نفرحول بانتصاراتنا ». كما أكد أنه لا بد نقف على كل ما جرى خلال الأشهر الصعبة التي مررنا والتي خرجنا فيها بأخف الأضرار مترحما على كل المتوفين الذين بلغ عددهم 50 وعلى الذين مازالوا في مرحلة التعافي وهم 50 بعد أن كانت الاصابات المؤكدة 1000 حالة. وقد تمت المواجهة بامكانيات الشعب الذي قبل التضحية في الأوقات الصعبة لذلك يمكم القول أننا انتصرنا على انتشار الفيروس وعلينا اليوم مواصلة الحذر عن طريق الوقاية والتباعد وكنا في كل المراحل نعتمد على راي العلماء وخبراتهم حيث عقدت أكثر من 10 اجتماعت مع أعضاء اللجنة العلمية وكنا ننظر الى كل التجارب المقارنة التي كانت تجري في كل بلدان العالم نحللها ونأخذ منها ما نعتقد أنه نافع لبلادنا ولظروفنا. واعتبر أن أصعب قرار اتخذه تمثل في اعلان الحجر الصحي الشامل ثم الموجه وذلك يوم 20 مارس والذي انطلق رسميا يوم 22 مارس و تواصل الى يوم 14 جوان 2020. وقد اعتبر السيد الفخفاخ أنه يتحتم البناء في المرحلة القادمة على تقييم شامل لكل جوانب المرحلى التي مرت بها البلاد في هذه الفترة.
ألا يحق لنا أن نحتفل بتجنبنا للأسوأ والا أصبحنا من هاك اللي يعرفو يعزيو وما يعرفوش يهنيو؟
كتب الصديق الأستاذ هشام سكيك في تدوينة نشرها اليوم الأحد على صفحته في الفايس بوك جاء فيها: سؤال أطرحه علينا جميعا في هذا اليوم الأخير المرحلة الثالثة ز الأخيرة من الحجر الصحي الموجه بعد الاجباري . لقد قطعنا المراحل المرعبة ثم المخيفة ثم غير المطمئنة..بأقل الاضرار بالنسبة لما كان ممكن ان يحدث من كوارث مقارنة ببلدان عديدة اخرى فقدت الاف من العباد احباءهم وأقاربهم . الا يحق لنا أن نحتفل بتجنبنا للأسوأ رغم بقاء الخطر محدقا مما يتطلب منا مجهودا إضافيا لليقظة وعدم التراخي ؟ ألا يحق لنا أن ننظم احتفالية رسمية كبيرة تعرب فيها السلط عن تقديرها وشكرها للشعب التونسي الذي مكن من هذا النجاح بقيامه بمجهود جبار- ولو بصفة متفاوتة- لتطبيق الاجراءات العسيرة التي أقرتها السلط . لا أعتقد أننا لا نحسن التعبير عن الفرح بنجاحاتنا حتى ان كانت نسبية . فهل من مبادرة ؟؟
كل النتائج سلبية بعد اجراء 2700 تحليل سريع في اطار المسح الشامل لتقصي الكورونا بجربة
تتواصل حملة المسح الشامل للتقصي عن فيروس كورونا بجزيرة جربة لليوم السادس، موشكة على نهايتها ببلوغ حوالي 2700 عينة من بين 3 الاف عينة عشوائية مستدهدفة لكامل الحملة، جاءت نتيجة تحاليلها السريعة سلبية، وفق كاهية مدير الصحة الاساسية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين الدكتور زيد العنز . واستكملت أغلب الفرق عملها بمعتمديتي حومة السوق واجيم ليتبقى لها جزء من معتمدية ميدون ينتظر أن تستكمل الفرق التي عملت اليوم الأحد، مجال تدخلها فيما ستنهي الفرق الاخرى والتي خيرت أخذ قسط من الراحة، اليوم، عملها، غدا الاثنين، على أن يتم الإعلان عن النتائج، يوم الثلاثاء، بإشراف وزير الصحة، حسب ذات المصدر . واعتبرت بعض أعضاء فرق التقصي التسعة التي تعززت بأعضاء من وزارة الصحة ومن الهلال الاحمر التونسي أن مثل هذا المسح الشامل الذي ينجز لأول مرة في تونس جعل تحديد مدته غير دقيق إذ لم تتجاوز المدة المحددة بثلاثة أيام وذلك لخصوصية جزيرة جربة ولاسيما صعوبة التنقل داخل ما يعرف بالحومة والمنزل بها وخاصة لمن هم من غير أبناء المنطقة إلى جانب وجود عدة منازل مغلقة، أصحابها من المقيمين بالخارج فضلا عن محدودية الموارد البشرية الموضوعة على ذمة الحملة إلا أن الأهم في كل هذه الخصوصيات التفاعل الايجابي للمواطن مع الحملة ووعيه بقيمتها الصحية حسب قولهم . وللتذكير فان هذا التقصي الشامل يأتي كآخر مرحلة في استراتيجية مجابهة فيروس كورونا بجزيرة جربة بعد عدة خطوات تم اعتمادها منذ ظهور الفيروس بها يوم 18 مارس الماضي حيث انطلق التعاطي مع الوضعية بعزل الاصابات في مركز خصص للغرض وتطويق الحالات والقيام بمسح نشيط لمخالطي الحالات المؤكدة ثم التوسع في المسح إلى المحيط الاوسع للحالة المؤكدة وبعد كل ذلك تم غلق الجزيرة ومنع حركة التنقل منها واليها وتطويق كل حالة تخرج منها إلى ولايات اخرى . ومكنت مختلف هذه الاجراءات من السيطرة على الوضعية والحد من انتشار فيروس كورونا وتجنب كارثة وبائية حسب تصريح سابق للدكتورة نصاف بن علية مديرة المرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة التي ذكرت ان جربة كانت من اول المناطق التي سجلت 5 حالات اصابة محلية بفيروس كورونا . كما تجدر الاشارة إلى أن حملة المسح الشامل وهي الأولى من نوعها في تونس تهدف لدراسة مدى انتشار الفيروس في عدة مناطق من البلاد والبحث عن الحالات التي قد لا تزال حاملة للفيروس دون أن تحمل علاماته على أن تنتهي إذا ما كانت نتائج التحاليل السريعة والمرجعية ل3 الاف عينة سلبية بإعلان جزيرة جربة مدينة صحية وسياحية خالية من فيروس كورونا
وينجز هذا المسح الشامل بجزيرة جربة في وضع وبائي مستقر لأكثر من أربعين يوما دون إصابات جديدة وشفاء كل الحالات السابقة والبالغ عددها 59 حالة شفاء من جملة 63 اصابة منها 4 حالات وفاة
أربع دول من الاتحاد الأوربي توقع اتفاق مع عملاق أدوية لضمان حصتها من التلاقيح
حسب تقارير لكل من فرانس24/ رويترز/ أ ف ب وقعت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا اتفاقا مع مجموعة « أسترازينيكا » للأدوية لضمان حصول الاتحاد الأوروبي على 300 مليون جرعة من لقاح مستقبلي محتمل ضد فيروس كورونا، وفق ما أعلنت الحكومة الألمانية السبت 13 جوان وقال الوزير في منشور على فيسبوك إن العقد ينص على الحصول على 300 مليون جرعة من اللقاح الذي جرى تطويره مع جامعة أوكسفورد ووصلت تجاربه إلى مرحلة متقدمة بالفعل ومن المتوقع الانتهاء منها في الخريف. وأضاف أن الدفعة الأولى من الجرعات ستكون متاحة بحلول نهاية العام . وأفادت وزارة الصحة الألمانية أن الاتفاق الموقع بين الدول الأربع والمجموعة التي تأسست عام 1999 نتيجة دمج شركتي « أسترا » السويدية و »زينيكا » البريطانية، ينص على مد جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بجرع من لقاح ضد كوفيد-19 فور التوصل إليه . من جهتها، قالت المجموعة في بيان إن عدد الجرعات قد يصل إلى 400 مليون جرعة. وأفاد مصدر حكومي ألماني أنه يمكن التوصل إلى اللقاح بحلول نهاية العام . وأشارت وزارة الصحة الألمانية إلى أن الجرعات « يجب أن توزع على جميع الدول الأعضاء التي ترغب في الانخراط، استنادا إلى عدد سكانها وتابعت أنه « حتى تكون اللقاحات متوفرة بعدد كبير في فترة وجيزة عقب المصادقة عليها هذا العام أو العام المقبل، يجب ضمان قدرات الإنتاج عبر عقد منذ الآن » وقالت مجموعة « أسترازينيكا » الجمعة 12 جوان إنها تنتظر أن تظهر في أيلول/سبتمبر نتائج حول فعالية لقاح ضدّ فيروس كورونا المستجد تعمل عليه بالتعاون مع جامعة أكسفورد. وتجري اختبارات للقاح في بريطانيا والبرازيل . وتوجد في الإجمال حوالي 10 تجارب للقاحات مختلفة بلغت مرحلة الاختبارات السريرية في أنحاء العالم.
الرئيس الفرنسي ماكرون يعلن عن « أول انتصار » على فيروس كورونا
أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب له، ألقاه مساء الأحد، بما أسماه « أول انتصار » على فيروس كورونا، معلنا عن المزيد من الإجراءات في طريق الرفع النهائي للقيود التي فرضتها الحكومة جراء فيروس كورونا. وتشمل إعادة فتح المقاهي والمطاعم بكامل الطاقة الاستيعابية في منطقة باريس . كما أعلن ماكرون أن المدارس والإعداديات والثانويات ستستقبل جميع التلاميذ والطلبة بدءا من 22 من الشهر الجاري، حيث ستكون العودة إلى مقاعد الدرس والتحصيل إلزامية.
بريطانيا الأولى أوروبيا في وفيات كورونا، والثالثة عالميا بعد الولايات المتحدة والبرازيل
ارتفعت حصيلة الوفيات بسبب كورونا في بريطانيا إلى 41 ألفا و698 بعد تسجيل 36 وفاة.كما ارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد حتى الأحد 14 جوان ، إلى 295 ألفًا و889 بعد تسجيل 1514 حالة. وحسب بيان وزارة الصحة، فإن عدد الإختبارات بشأن كورونا بلغ 6 ملايين و772 ألفًا و602. وتحتل بريطانيا المرتبة الأولى أوروبيا في وفيات كورونا، والثالثة عالميا بعد الولايات المتحدة والبرازيل وسجّلت بريطانيا مساء الجمعة 41481 وفاة بكوفيد-19 .
في البرازيل : 26 ألف إصابة خلال 24 ساعة الأخيرة
وفق تقارير صادرة عن فرانس24/ أ ف ب/ رويترز بعد ثلاثة أشهر ونصف الشهر على الإعلان عن أول إصابة في 26 فيفري في ساو باولو، تنتشر الإصابات بشكل مقلق: وقد سجلت البلاد قرابة 26 ألف إصابة إضافية خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وفق وزارة الصحة. وبعد ما ضرب الوباء أكبر مدن في البلاد، بلغ المرض حالياً بدون هوادة المناطق الداخلية في هذا البلد العملاق، مقوّضاً الأنظمة الصحية في المدن المتوسطة والصغيرة. وقال مدير برنامج الطوارئ الصحّية في منظمة الصحة العالمية مايك راين الجمعة في مؤتمر صحافي عبر الفيديو إن « الوضع في البرازيل مقلق. كلّ الولايات تأثّرت » بالفيروس. وأضاف « نظام الصحة لم يبلغ أقصى طاقته، لكن في بعض المناطق هناك ضغط قوي على أسِرّة العناية المركّزة ». ويأتي هذا التصريح رداً على مبادرة أطلقها الرئيس جاير بولسونارو الذي يعتبره عدد كبير من الناشطين البرازيليين على مواقع التواصل الاجتماعي، غير مسؤول. وقال بولسونارو في كلمته الأسبوعية المباشرة عبر فيسبوك مساء الخميس 11 جوان « سيكون ذهابكم إلى المستشفيات القريبة منكم أمرا جيدا (…) وعليكم أن تجدوا وسيلة لتصويرها بالفيديو ». وأضاف أن « كثيرين يفعلون ذلك أصلا لكننا بحاجة للمزيد لمعرفة ما إذا كانت الأسرّة مشغولة أو خالية ». وأكد الرئيس اليميني المتطرف « حسب معلوماتي، وقد أكون مخطئا، لم يمت أي شخص عمليا بسبب نقص في أجهزة التنفس أو في أسرّة العناية المركزة ». وتحدث عاملون في المجال الصحي للصحافة البرازيلية عن الواجب المؤلم الذين وجدوا أنفسهم أمامه، بالاختيار بين المرضى بسبب النقص في أجهزة التنفس. ومنذ بداية تفشي الوباء، أشار مسؤولون في مجال الصحة في بعض الأحيان إلى انشغال أكثر من 95% من الأسرة في العناية المركزة في الكثير من الولايات، حتى لو أن هذا المعدّل انخفض في الأيام الأخيرة في ريو دي جانيرو وساو باولو. وكتب حاكم ولاية ماراناو (شمال شرق) فلافيو دينو في تغريدة على تويتر « لو كان بولسونارو بمستوى منصبه ولو لم يكن على درجة كبيرة من اليأس، لكان سيعرف أنه ليس بحاجة إلى إرسال الناس لغزو المستشفيات (…) إذا كان يريد زيارة المستشفيات فسأرشده بنفسي ». ولم يقم الرئيس البرازيلي الذي يقلل من حجم الأزمة الصحية ويعارض العزل بشدة، بأي زيارة لمرضى أو معالجين في المستشفيات. ولم يظهر حتى أي تعاطف مع عشرات آلاف الضحايا وعائلاتهم أو الطواقم الصحية الذين يواجهون تحديات بالغة منذ أسابيع.
كورونا.. الجزائر تحتج على استنتاجات لمنظمة الصحة العالمية
احتجت الجزائر، السبت13 جوان ، على أرقام واستنتاجات نشرها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بإفريقيا حول وباء كورونا في البلاد، ووصفتها بـ »الانتقائية ». جاء ذلك في بيان للرئاسة في ختام اجتماع للرئيس عبد المجيد تبون مع اللجنة العلمية لمتابعة الوباء خصص لتقييم الوضعية الصحية. ونقل البيان عن أعضاء هذه اللجنة استغرابهم من تصريح مديرة المكتب الإقليمي لإفريقيا التابع لمنظمة الصحة العالمية الذي « تلاعبت فيه ببياناتها اليومية عن الإصابات في الجزائر ». وأضاف البيان: « فندت اللجنة العلمية كليا استنتاجات المديرة الإقليمية، واعتبرت موقفها تجاوزا لصلاحياتها، وقد يكون مدفوعا باعتبارات انتقائية مرفوضة شكلا ومضمونا ». ولم يذكر البيان تفاصيل استنتاجات منظمة الصحة، الذي أثارت غضبا جزائريا، لكن وسائل إعلام دولية نقلت بيانا لمديرة المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا ماتشيديسو مواتي، الجمعة، تعتبر فيه الجزائر واحدة من بين 3 دول في القارة السمراء إلى جانب جنوب إفريقيا والكاميرون تعد بؤرا للوباء بالمنطقة. ووصفت مواتي الوضعية في هذه الدول بـ »المقلقة »، وأنها تستدعي مضاعفة التدابير لحماية الصحة العامة في مواجهة الوباء. وحتى السبت13 جوان ، سجلت الجزائر 10 آلاف و810 إصابة بكورونا، منها 760 وفاة، و7 آلاف 420 حالة تعاف.
وعاد السيد كمال صنهاجي رئيس الوكالة الحكومية للأمن الصحي التي تم تنصيبها أمس من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، لإدخال إصلاحات وصفت بـ »العميقة » على القطاع الصحي للموضوع مجددا اليوم الأحد، لينتقد من جديد منظمة الصحة العالمية بشدة، قائلا إن طريقة تعاملها مع أزمة فيروس كورونا، غير عقلانية ومخجلة وقال صنهاجي في مقابلة مع الإذاعة الحكومية في سياق إجابته على سؤال بشأن رأيه في طريقة تسيير المنظمة للملف: « سأقول كلاما صادما.. لا أحبذ مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن أقول أنه على حق عندما هاجم المنظمة ».ووصف المتحدث قرارات المنظمة بشأن استعمال عقار كلوروكين لعلاج مصابي كورونا بـ »غير العقلاني » و »المخجل » بعد أن أجازته في البداية ثم تراجعت وأوقفته لتعود مجددا للسماح باستعماله.وتساءل « كيف لمنظمة دولية أن تعتمد إحصائيات غير دقيقة يكذبها الواقع، تقول إن كلوروكين يسبب وفيات أكثر من حالات التعافي ». وشدد على أن الأمر يؤكد خضوعها لضغوط لوبيات المال لتسويق أدوية أخرى بأسعار مرتفعة
الوضع الوبائي في المغرب : 101 اصابة جديدة في ال24 ساعة الأخيرة
جاء في التصريح الصحفي لوزارة الصحة حول مستجدات الوضعية الوبائية بالمغرب ليوم الأحد 14 جوان 2020 حول مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الأخيرة كانت 101 اصابة جديدة مما يرفع العدد الجملي للاصابات الى 8793 اصابة.
مساعدات من المملكة المغربية الى 15 دولة افريقية جنوب الصحراء لمواجهة الكورونا
وفق تقارير للصحف المغربية الصادرة اليوم الأحد 14 جوان أعطى ملك، تعليماته لإرسال مساعدات طبية إلى عدة دول إفريقية، بحسب ما أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وأوضح بلاغ الوزارة، أن هذه المساعدات تهدف إلى تقديم معدات طبية وقائية من أجل مواكبة الدول الإفريقية الشقيقة في جهودها لمحاربة جائحة كوفيد-19.وتتكون من حوالي ثمانية ملايين كمامة، و900 ألف من الأقنعة الواقية، و600 ألف غطاء للرأس، و60 ألف سترة طبية، و30 ألف لتر من المطهرات الكحولية، وكذا 75 ألف علبة من الكلوروكين، و15 ألف علبة من الأزيتروميسين. وسجل المصدر ذاته أنه سيستفيد من هذه المساعدات 15 بلدا إفريقيا ينتمون إلى جميع جهات القارة، وهي بوركينا فاسو ،الكاميرون ،جزر القمر، الكونغو، إسواتيني، غينيا ،غينيا بيساو ،ملاوي ،موريتانيا ،النيجر ،جمهورية الكونغو الديمقراطية، السنغال، تنزانيا ،تشاد وزامبيا. وأكدت الوزارة أن هذا العمل التضامني يندرج في إطار تفعيل المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة، نصره الله، في 13 أبريل 2020، باعتبارها نهجا براغماتيا وموجها نحو العمل، لفائدة البلدان الإفريقية الشقيقة، مبرزة أن هذه المبادرة تمكن من تقاسم التجارب والممارسات الفضلى وتتوخى إرساء إطار عملي لمواكبة جهود هذه البلدان في مختلف مراحل تدبير الجائحة.وتجدر الإشارة حسب تأكيد المصدر إلى أن جميع المنتوجات والمعدات الواقية التي تتكون منها المساعدات الطبية المرسلة نحو الدول الإفريقية الشقيقة، تم تصنيعها في المغرب من طرف مقاولات مغربية، وتتطابق مع معايير منظمة الصحة العالمية.
تونس-أريانة سهرة الأحد 14 جوان 2020
الدكتور حبيب القزدغلي