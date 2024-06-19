أكثر من مائة شخصية وطنية تنادي بالعمل على إصلاح المنظومة السياسية وفي مقدمتها دستور قيس سعيد

الميثاق الجمهوري
نحن الموقعين أسفله، الشخصيات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية التقدمية المتمسكة بقيم الجمهورية والمدافعة عن الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان وعن المساواة والعدل الاجتماعي، نعلن التزامنا الكامل ببنود الميثاق الجمهوري التالية
1- التمسّك بالسيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني
2- السيادة للشعب، يمارسها عبر الاقتراع العام السري والمباشر الذي يعبّر من خلاله عن إرادته في اختيار من يمثله ومن يحكمه
3- التمسّك بالنظام الجمهوري الديمقراطي القائم على دولة القانون والمؤسسات والضامن للفصل بين السلط الثلاث والتوازن بينها وتأكيد استقلالية القضاء والتداول السلمي على السلطة
4- التمسك بمدنية الدولة الضامنة لحرية المعتقد، وفصل الدين عن السياسة، وعدم استغلال دور العبادة في الدعاية السياسية
5- حياد أجهزة الدولة والإدارة والقوات الحاملة للسلاح وعدم إقحامها في الصراعات السياسية
6- اعتبار المواطنة إحدى أسس الجمهورية الديمقراطية بما تحمله من قيم المساواة بين أفراد المجتمع بقطع النظر عن لونهم أو عرقهم او عقيدتهم او انتمائهم الجهوي أو جنسهم مع التأكيد على المساواة التامة بين المرأة والرجل
7- ضمان حرية الإعلام واستقلاليته وحقه في النفاذ إلى المعلومة كي يؤدّي دوره كسلطة مضادة
8- ضمان الدولة للحريات العامة والفردية في إطار المبادئ الكونية لحقوق الإنسان وحمايتها من كل انتهاك ونبذ العنف بمختلف أشكاله واحترام الحياة الخاصة للأفراد
9- استقلالية المجتمع المدني باعتباره فضاء للمواطنة والحرية والتعاقد ومجالا من مجالات السلطة المضادة
10- تمارس الدولة سياسة خارجية أساسها المصلحة العليا للوطن واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها ونصرة القضايا العادلة وخاصة القضية الفلسطينية
كما نعلن التزامنا بالعمل على
أ- إصلاح المنظومة السياسية وفي مقدمتها الدستور والنظام الانتخابي ومراجعة القوانين والمراسيم المنتهكة للحريات والديمقراطية
ب- اعتماد منوال تنمية اجتماعي جديد أساسه التكامل بين القطاعات الثلاثة، العام والخاص والتضامني، واقتصاد المعرفة لضمان تنمية مستدامة تحفظ حقوق الأجيال القادمة
ج- صون الحقوق الأساسية للشعب التونسي في الصحة والشغل والتربية والثقافة والتعليم وجودة الحياة وتدعيمها
د- النأي بالبلاد عن سياسة المحاور وتعزيز مكانة تونس في محيطها المغاربي والعربي والإفريقي وترسيخ العلاقات مع شركائنا التقليديين مع الانفتاح على دول الاقتصاديات الصاعدة
يبقى هذا الميثاق الجمهوري مفتوحا لكل منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشخصيات المتبنّية لبنوده
الموقعون
– الشخصيات الوطنية
حمادي بن جاء بالله ديمقراطي مستقل
يوسف الصديق
الصغير الزكراوي مختص في القانون الدستوري
لطفي بن عيسى باحث وناشط سياسي
منير الشرفي ناشط في المجتمع المدني
يسرى فراوس ناشطة نسوية
محمد الفاضل محفوظ عميد المحامين الأسبق
شكري لطيف كاتب ومناضل يساري
رجاء بن سلامة جامعية ومحللة نفسية
احمد صواب ناشط في المجتمع المدني
سناء غنيمة ناشطة مدنية ونسوية
حبيب بالهادي ناشط سياسي ومدني
فرجاني الشريف ناشط سياسي
عبد الجليل بوقرة أكاديمي وباحث
كلثوم كنو ناشطة في المجتمع المدني
فاطمة الاندلسي ناشطة في المجتمع المدني
احمد القلعي رابطي وناشط سياسي
بية الانقليز ناشطة في المجتمع المدني
محمد الكيلاني ناشط سياسي
الحنيدي عبد الجواد ناشط سياسي
مصطفى بن احمد نائب سابق
لطفي السعيدي ناشط سياسي
محمد معالي ناشط سياسي
محمد حبيب مرسيط ناشط في المجتمع المدني
نورالدين بعبورة ناشط سياسي
ايوب عمارة ناشط مدني وسياسي
رفيق بوجدارية طبيب وناشط مدني
لمجد الجملي ناشط في المجتمع المدني والسياسي
هشام الحاجي ناشط مدني
بوجمعة اليحياوي ناشط سياسي
توفيق بن رمضان نائب سابق
سليم بن عرفة ناشط سياسي
دليلة مصدق ناشطة سياسية
عبد الكريم العلاقي ناشط في المجتمع المدني
عادل الحداد ناشط في المجتمع المدني
عمار القاسمي موسيقي
محمد بحر فنان ملتزم وموسيقي
حسن المازني نقابي
حبيب التليلي نقابي وناشط سياسي
سامية حواشي ناشطة نقابية
الطايع الهراغي صحفي وكاتب
منية بوسالمي ناشطة في المجتمع المدني
معز علي ناشط في المجتمع المدني
زهير بن عمر ناشط في المجال المدني والبيئي
امين بركالله ناشط في المجتمع المدني
عامر بوعزة كاتب وصحقي
ياسين قيقة ناشط سياسي ديمقراطي
نجيبة البختري ناشطة في المجتمع المدني
مريم المشتي ناشطة نسوية
عادل الطرابلسي ناشط سياسي
محسن ونيس ناشط سياسي
منية بن علي العابد ناشطة سياسية
محسن خليل ناشط سياسي
شكري صمية ناشط سياسي
سمير بوعزيز صحفي
سندة مسعود ناشطة في المجتمع المدني
نورالدين الطاهري ناشط مدني وبيئي
حوسين الحاجي ناشط سياسي
حوسين المازني نقابي
علي سيدهم ناشط نقابي وسياسي
عبد الفتاح الدربالي ناشط في المجتمع المدني
سميرة الطرابلسي نقابية وناشطة نسوية
اسماعيل والي رابطي
صلاح الدين العامري جامعي
منجي والي خبير في الهندسة
جمال المالكي رابطي
مطير مراد طبيب وناشط مدني
محمد حوال استاذ جامعي
محرز الرقيق ناشط مدني
مختار بن حسين مختص في السياحة
سالم الداعي استاذ جامعي
عبد الكريم الشماخ تربوي
رشاد القابسي جامعي
فتحي الهمامي رابطي
ليلى والي ناشطة مدنية
جنان الامام أستاذة جامعية
نجم الدين قصدغلي جامعي
امال الرابحي ناشطة في الحقل التربوي
عبد العزيز مهذبي تربوي
روضة العلاقي صحفية
ابراهيم التومي جامعي
نجوى متاع الله تربوية
معز عطية جامعي
رضا بن منصور تربوي
كريم ميلاد جامعي
هاجر ريدان ناشطة في المجتمع المدني
توفيق التركي استاذ جامعي
احمد هرهوري ناشط سياسي
الزاير حاجي ناشط سياسي
ايمن بوهلال ناشط جمعياتي
رضوان الهلالي ناشط جمعياتي
محمد بولعابي ناشط سياسي
فتحي التليلي ناشط سياسي
حبيب الفرشيشي ناشط سياسي
انور سويسي ناشط في المجتمع المدني
صالح لطيف ناشط حقوقي
محمد علي المولهي ناشط بالمجتمع المدني
حياة عياد ناشطة مدنية
عبد الرؤوف العفيف ناشط مدني
يوسف النويصر ناشط مدني
ليلى ريدان ناشطة مدنية
العربي بن علي نائب سابق
عبد الحميد بن سليمان ناشط مدني
الأحزاب السياسية التقدمية
– الحزب الاشتراكي
– المسار الديمقراطي الاجتماعي
– آفاق تونس
– الحزب الاجتماعي التحرري
منظمات المجتمع المدني
– ائتلاف صمود
– جمعية البيئة والتنمية المستدامة
– جمعية أحباء المسرح وفنون العرض