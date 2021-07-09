أقوال مأثورة عن الطماع مصطفى بن أحمد : ما لقِيتْها لَيّ كانْ بالسِّيفْ

شتمني مصطفى بن أحمد على الخاص فنقلت ذلك على العام مصحوبا بردي حتى يطلع القراء على النوعية التي وجدت نفسها صدفة في مجلس يشرع للناس قوانينهم، البارحة نشر نصا لي عليه بعض الملاحظات
1) ما كتبت عنك يا مصطفى ليس سخافات أو أوهام بل هي وقائع وأحداث لن تستطيع ردها وليس أمامك سوى التسليم بها وهي معلومة للقاصي والداني، ألم تكن المدافع عن الباجي الخائن الأكبر ثم خنته لصالح الشاهد
2) لما كتبت عنك إنما كتبت عن الخيانة الوطنية محذرا ومنبها فاضحا بذلك المتلونين والانتهازيين والتُبَّع والأذيال وأنت أنموذج الزمان فيهم
3) لم أفهم ما دخل رفعت السعيد وفرج فودة فيما نحن فيه إلا أن يكون قصد مصطفى إظهار معرفته بهما، فلا تنسوا أن أبهة البرلمان جعلت منه كاتبا تنشر له خربشاته تحت ستار قصة وتُعقد له ندوة يحضرها عرفه الجديد الشاهد في قاعة الريو
4) ما ذكرت من خيانات لمن مكنك من الوصول إلى البرلمان ليست محلا للسجال لأنها لا تحتمل إلا الصدق أو الكذب، أما السجال والنقاش ففي المسائل التي تحتمل وجهات نظر متعددة وأنت بعيد عن هذا الميدان بعد السماء عن الأرض وليس في الحالة التي يكون فيها الحديث عن الخيانة كحالتك
5) من « تكون أنت ومن أكون أنا » هل تعتقد يا مصطفى أن هنالك وجها للمقارنة بيننا الاثنين، فنحن في سبيلين مختلفين واتجاهين متعارضين، أنت عَلَم في الخيانة ومرجع في التلون أما أنس الشابي فليس له سوى عرضه ونزاهته وقولة الحق الذي يعتقده يقولها ويمضي
6) اترك آل الشابي ودعك منهم
وفيما يلي أروي واقعة تكشف من أي معدن قُدَّ هذا الشخص الذي يتجرأ علينا، عند إعداد قائمات النداء في انتخابات 2014 أحسّ بعض أعضاء المكتب التنفيذي بنية الباجي في إقصاء اليساريين وخاصة النقابيين منهم، فكلفوا مصطفى بنقل تخوفاتهم إليه لأنه كان من المقربين منه فهو مدرسة في التلحيس الذي يستمتع به من تعوّد أبهة السلطة ويحنّ إلى العودة إليها كالمقبور الباجي، بقي الجماعة في انتظاره في المقهى المقابل للمقر إلا أنه تسلل منه خفية بعد أن تحصل من الباجي على موقع له هو في إحدى قائمتي تونس، ولما قوبل لاحقا أجاب الجماعة ضاحكا: « ما لقيتها ليّ كان بالسيف » بعدها انخرط في معارضة ولد الباجي وأسّس مع آخرين مشروع تونس ولكنه في الواقع كان مندسا هو وشخص آخر استعملهما الباجي حصان طروادة في المشروع فتم طردهما منه، هذه نبذة من تاريخ مصطفى، وفي الجراب المزيد لفضح هذه النوعية من البشر فكبار الحومة ما زالوا أحياء، وإن عدت عدنا
أنس الشابي