أعوان من رئاسة الجمهورية يحجزون نسخا من كتاب « قيس سعيد ربان سفينة تائهة » لمؤلفه نزار بهلول

نشر عشية اليوم نزار بهلول مدير جريدة « بزنس نيوز » ومؤلف كتاب « قيس سعيد ربان سفينة تائهة » التدوينة أسفله على حسابه بالفايسبوك
للتذكير فإنه وقع إغلاق جناح « دار الكتاب » بقوّة الشرطة ومصادرة الرواية الجديدة لكمال الرياحي بدعوى أنّه يمسّ من الأمن العام
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أعلمني محمد المرزوقي مدير الدار التونسية للكتاب ناشر كتاب « قيس سعيد ربان سفينة تائهة » أنه وقعت صنصرة الكتاب من المعرض الدولي للكتاب من طرف أعوان من الرئاسة، حيث حجزوا نسخا من الكتاب ومنعوا البقية من العرض، علما وأن كتابي صدر في مارس 2021 في نسخته العربية، وصدر بالفرنسية في ديسمبر 2020 وخضع للإيداع القانوني، وكنت قد أرسلت وقتها نسخا منه لرئاسة الجمهورية
يبدو أنهم تذكروا الكتاب بعد سنتين ونصف