أعضاء من مجلس نواب الشعب يطالبون بإطلاق سراح المساجين السياسيين و سجناء الرأي

« خلال الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة صباح اليوم الاثنين 20 جانفي 2025 قام النائب ثابت العابد بتلاوة بيان تحت عنوان الوحدة الوطنية هي السبيل الأنجع لمجابهة التحديات المستقبلية » وهو وفق البيان الذي امضاه عشرة من النواب ( اقرأه أسفله ) ، أمر مطروح على أعلى مستوى هرم السلطة
ويعتبر البيان أن : المقاربة الأمنية والعقوبات الزجرية وخطابات العنف وغلق الفضاءات العامة للنقاش وعلى رأسها الإعلام ليست ابدا الحلّ بل ستؤدي إلى ضرب الوحدة الوطنية
وقد طالب النواب المضمون على البيان، وفق تلاوة ثابت العابد، : باجراءات عملية منها ترسيخ استقلالية القضاء وإطلاق سراح كل من تعلقت قضيته بالرأي من سياسيين ونقابيين وإعلاميين ومدونين ونشطاء وتنقيح القوانين الزجرية في إدارة اختلافات فكرية أو سياسية
و عرّج البيان على المواقف المشرّفة للدولة التونسية في دعم القضية الفلسطينية ومساندة لبنان : مما يجعلها مستهدفة من أجهزة المخابرات الدولية والارهاب مما يقتضي رؤية مسؤولة تراعي قبل كل شيء مصلحة البلاد
وعلمت موزاييك من مصادر موثوقة أن ثلاثة نواب كانوا وراء فكرة البيان وقد يمضي عليه نواب أخرون
النواب الموقعون على البيان همّ كلّ من ثابت العابد – محمد علي – حمدي بن صالح – الطاهر منصور- شكري البحري – هالة جاب الله – ياسين مامي – مسعود قريرة – محمود شلعاف – رضا دلاعي – عبد الرزاق عويدات
. وكان رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة قد اعتبر أن تلاوة البيان مخالفة لجدول أعمال الجلسة العامة