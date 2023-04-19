أردوغان متخوّف من إياف أخيه الغنوشي

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء الثلاثاء، انه سيتحدث مع السلطات التونسية لنقل مخاوفه حيال توقيف رئيس حزب « النهضة » الإخواني راشد الغنوشي
جاء ذلك في مقابلة أجرتها قناة « تي آر تي » التركية مع الرئيس أردوغان مساء الثلاثاء
وقال أردوغان : الإدارة الحالية في تونس أوقفت أخي الغنوشي. لم نتمكن بعد من التواصل مع السلطات في تونس عبر الهاتف لكننا سنواصل محاولة الوصول إليهم. وفي حال تمكنا من الحديث معهم، سنخبرهم بأننا لا نرى هذا (توقيف الغنوشي) مناسبا
ومساء الإثنين، أعلنت « النهضة » أن « فرقة أمنية قامت بمداهمة منزل رئيسها راشد الغنوشي واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية
فجر الثلاثاء، داهمت قوات الأمن مقر حركة النهضة بالعاصمة عقب مؤتمر صحفي عقده الحزب بعد ساعات قليلة من اعتقال رئيسه راشد الغنوشي، قبل أن تقرر غلق المقر ومنع الاجتماعات فيه
وأوقفت السلطات فجر الثلاثاء القياديين بحركة النهضة محمد القوماني وبلقاسم حسن، عقب المؤتمر الصحفي الذي نظمه الحزب على خلفية اعتقال الغنوشي