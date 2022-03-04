أربعة أسباب تجعلني لا أساند الإخواني عبد الرزاق الكيلاني

في تدوينة له كشف الاستاذ الحجري صلاح مجموعة من المعطيات التي تجعله يرفض مساندة عبد الرزاق الكيلاني ….وفيما يلي نص التدوينة التي تحمل عنوان لهذه الاسباب ارفض مساندة عبد الرزاق الكيلاني
اولا لانه وبمناسبة الاعتصام الذي قامت به هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي و الذي كان شعاره احفظ والا حيل ، دخلت إلى مكتب العميد بودربالة على وجه الصدفة فوجد الكيلاني بصدد التخاطب مع العميد قائلا له بالحرف الواحد » علاش ما تحيلهمش على مجلس التأديب » وكيفاش تسمحهلهم بالدخول لمكتب السيد وكيل الجمهورية (البشير العكرمي ) !؟؟ حيلهم على التأديب .!!! ويقصد بذالك هيئة الدفاع عن زميله الشهيد شكري!!!!!! وقد كانت لي مشادة كلامية كبيرة معه بحضور عديد المحامين
ثانيا / ان الكيلاني تعمد سنة 2019 توجيه رسالة مكتوبة للعميد المحرزي يطالبه فيها باحالة أربعة من الزملاء على مجلس التأديب من أجل نشرهم لمواقف نقدية لعضو سابقة بالهيئة بعد الخيمة الدعوية التي نصبتها بساحة برشلونة للارشاد والوعض القانوني مجانا .وقد تمت احالتهم على التأديب وكنا من أكبر المدافعين عنهم لما في ذالك من نيل ومساس بحرية التعبير ( الاستاذ الغيلوفي احيل لأجل قصيدة …. ) عاد بحيث حرية التعبير لا تتجزء بمكيالين
ثالثا / لان الكيلاني فر سنة 2011 تاركا عمادة المحاماة مخيرا منصب شبه وزاري … وتلاعبت به حركة النهضة لمدة عشرة سنوات وهو المسؤول بذالك عن اختياراته السياسية الفاشلة وكان عليه الترفع عن بعض السلوكيات بوصفه وزيرا سابقا …ومتناسيا بأنه جزء من منظومة التخلف التي ادت الى تطبيق الفصل 80 … واكبر دليل على ذالك عدم تعاطف المحامين معه والحضور المحتشم جدا اليوم بدار المحامين.بما في النهضاويين وأتباعهم
رابعا لان الكيلاني شارك مؤخرا في وقفة محتشمة لما بقي من جمعية القضاة رافعا بيده شعارات مكتوبة بالإنجليزية وموجهة للسفارات والمحاضرات الأجنبية..وقد تدعمت الوقفة المحتشمة جدا لحفنة من القضاة يوم ذالك مدعومة من بعض ميليشيات النهضة أمام قصر العدالة رافعين شعار يا بودربالة يا حثالة !!! عاد بحيث
عاد بحيث تسكت والا نزيد