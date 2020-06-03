أحمد المسماري ينفي وجود خلافات بين القيادة العامة و رئاسة مجلس النواب الليبى

الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي
اللواء : احمد المسماري
يلتقي في مجموعة من الإعلامين المصريين عبر تطبيق زوم وقد تناول فيه
اخر تطورات معركة تحرير ليبيا من الإرهابين والمليشيات والمرتزقة
صباح يوم الثلاثاء 2/5/2020
أبرز تصريحات اللواء أحمد المسماري خلال لقاء عبر فيديوكونفرانس مع صحفيين مصريين
– المجموعات المتواجدة فى مدينة غريان غرب البلاد إرهابية
– الأحياء الجنوبية والغربية تحت نيران القوات المسلحة الليبية
– اندلاع اشتباكات في محوري عين زارة وخلة الفرجان مع الميليشيات المسلحة
– القيادة العامة تتعاطى مع كافة الدول التى تطرح حلول ناجعة للأزمة الليبية بعيدا عن سيطرة الميليشيات والمرتزقة
– القوات الجوية تقوم باستطلاع مباشر فى منطقة الجبل الغربي بشكل كامل
– قوات الجيش الوطني الليبي تصدت لمحاولات تقدم الميليشيات المسلحة لمدة ثمانية أيام من كافة محاور القتال
– الوحدات العسكرية تمكنت من القضاء على عدد كبير من الإرهابيين خلال الأسبوع الماضى
– الجيش الليبي هو جيش وطني يقاتل من أجل السلام والاستقرار
– القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية انخرطت بشكل كامل فى كافة الدعوات لتفعيل الحل إلا أن انصياع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج لأوامر تركيا وقطر وعدم امتلاكه أى رؤية للحل عرقل تلك الجهود
– لا صحة لوجود خلافات بين القيادة العامة أو رئاسة مجلس النواب الليبى
– اعلان المشير حفتر انهاء العمل بالاتفاق السياسي فى الصخيرات لا يعنى حل البرلمان الليبى
– النظام التركى يسعى لنهب الثراوت الليبية والتحكم فى حركة الملاحة فى منطقة المتوسط
– الجنوب الليبى بات بؤرة لتنظيم داعش الإرهابى
– الجيش الليبى تمكن من القضاء على عدد كبير من الإرهابيين خلال محاولات للتحرك جنوب البلاد
– الأطراف الدولية لم تتمكن من تشخيص الأزمة الليبية بشكل سليم
– نشيد بموقف القيادة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى فى نقل حقيقة ما يجرى فى ليبيا لكافة الأطراف الإقليمية والدولية
– نرجح فشل كافة جولات العسكريين في جنيف
– أنجح الاجتماعات للعسكريين الليبيين كانت فى مصر وتم معالجة العديد من المشكلات
– القيادة العامة تشترط حل الميليشيات وإخراج المرتزقة السوريين والمستشاريين الأتراك من ليبيا
– القوات المسلحة الليبية رصدت انتقال عناصر من جبهة النصرة الإرهابية وحراس الدين وعناصر من جماعة الإخوان
– القيادة العامة للقوات المسلحة ترفض اقامة أى قواعد عسكرية فى ليبيا حتى لا تتحول ليبيا لساحة للصراعات
المصدر: وكالة الأنباء الليبية