أحمد المسماري : رصد سفينة تركية وأخرى قطرية تحمل أليات عسكرية بميناء مصراتة

اكد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء احمد المسماري في إيجاز صحفي ان سفينة مملوكة لشركة تركية باسم ( « سيركين » ) والشركة مملوكة للدولة التركية غادرت اسطنبول إلى ليبيا ووصلت الى ميناء مصراتة يوم 28 مايو الساعة 10:55 صباحاً تحمل على متنها شحنة من الدبابات
وأضاف المسماري أن فور وصول السفينة مع فرقاطات تركية كانت تحاذيها رصد الموقع المختص على موقع تويتر تغريدات شكر وثناء للحكومة التركية لإرسالها دبابات من طراز « م.60″ كما نشر المدونين صورة للشحنة بالقرب من مصراته لشاحنة تحمل آلية عسكرية وهي دبابة من نوع : م.60 »
وقال المسماري ان المغردين على تويتر وجهو في تغريداتهم ايضا الشكر لقطر مما يؤكد ان قطر لا تزال مستمرة في دعم الجماعات الارهابية في ليبيا مؤكدا ان قطر ارسلت هي الاخرى دبابات وقال المرصد ان باخرة « س.17 » قطرية قد تكون أيضاً نقلت شحنة من دبابات « م.60 » الى ميناء مصراتة
واشار المسماري ان باخرة ايطالية تم التأكد من انها غير مشاركة في عملية ايني رصدت بالقرب من السفينة القطرية بمسافة « ن.م.10 » ولم تعترضها
القوات المسلحة تصد هجوم للحشد المليشياوي بمحاور الرملة والمطار
احبطت القوات المسلحة العربية اللييية هجوم نفذه عناصر الحشد المليشياوي والمرتزقة السورريين المواليين لتركيافي بمحاور الرملة وطريق المطار
هذا وحاولت مجموعة من الارهابيين والمرتزقة السوريين المواليين لتركيا التسلل الى محور الرملة وطريق المطار ولكن وحدات الجيش الليبي احبطت هذه
المحاولة
واكد الاعلام الحربي على صفحته على فيس بوك ان عناصر الحشد المليشياوي تراجعت بعد الضربات التي تلقتها في محاور الرملة والمطار كما اكد الاعلام الحربي ان القوات المسلحة لا تزال تحافظ على تمركزاتها ومواقعها في العاصمة طرابلس
المصدر : وكالة الأنباء الليبية