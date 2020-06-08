أحمد المسماري : الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسؤول عن جرائم الحرب التي جرى ارتكابها في ليبيا

قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية اليوم الإثنين، إن الميليشيات المدعومة من تركيا، ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين
وأضاف اللواء أحمد المسماري – خلال مؤتمر صحفي عقده في بنغازي – أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مسؤول عن جرائم الحرب التي جرى ارتكابها في ليبيا
وأشار المسماري إلى أن تركيا تستغل عضويتها في حلف شمالي الأطلسي « الناتو »، لأجل احتلال ليبيا ودعم ميليشيات السراج التي تعيث فسادًا في البلاد، في انتهاك صريح للقانون الدولي
وأوضح المسماري أن عدد النازحين من مدينة ترهونة لوحدها تخطى « 20 » ألفًا، مضيفًا أن الشعب الليبي احتضن وساعد من نزحوا من المنطقة الغربية
وأشار المسماري إلى أن التنظيمات المتطرفة قامت بنهب الممتلكات في مدينة ترهونة، وأقدمت على قصف المدنيين غربي سرت
وأكد المسماري أن الجيش الوطني الليبي، يعمل بكل قوة وحزم لأجل إعادة الأمن والاستقرار إلى كامل ليبيا، بالتعاون والتنسيق مع أصدقائه الإقليميين والدوليين والأمم المتحدة
وأضاف المسماري أن الجيش الليبي الذي يخوض حربًا ضد الإرهاب، تعاطي بإيجابية مع الجهود الدولية الساعية لإطلاق عملية سياسية، طالما كانت القوات المسلحة تسعى للوصول إليها، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي حماية للشعب الليبي
إسقاط طائرة تُركية مُسيّرة و تدمير سرية مدفعية كاملة
تمكنت الدفاعات الجوية بالقوات المُسلحة، من إسقاط طائرة تُركية مُسيّرة في منطقة وادي جارف غرب مدينة سرت
وقالت شعبة الإعلام الحربي إن الطائرة كانت تحاول استهداف مواقع لوحدات القوات المسلحة، مضيفة أن الطلعات الجوية مكثفة لاستهداف كافة الآليات والعربات التركية التي تدعم مليشيات السراج
وأشارت شعبة الإعلام الحربي إلى مقتل عدد كبير من مليشيات السراج والمرتزقة السوريين المدعومين من تركيا، في مناطق دار لحسون، بوقرين شرقي مصراتة، بعد ضربات مكثفة لسلاح الجو
وأوضحت شعبة الإعلام الحربي أن مليشيات السراج والمرتزقة السوريين المدعومين من تركيا، مُنيت بسلسلة هزائم المتوالية في محاور شرق مدينة مصراتة
وذكرت شعبة الإعلام الحربي أن طائرات سلاح الجو دمرت سرية مدفعية كاملة، تضُم عدد ثلاث مدافع هاوزر تركية الصنع، ودبابتين وست عربات مسلحة للحماية، بالإضافة لحافلة نقل كبيرة، أكدت مصادر الرصد التابعة للقوات المسلحة أنها تحمل عدد من الضباط الأتراك والمرتزقة السوريين الذين حاولوا التحرك في تجاه سرت
طائرات سلاح الجو بالقوات المسلح تُدمر سرية مدفعية كاملة تضُم عدد ثلاث مدافع هاوزر تركي الصنع ودبابتين وستة عربات مسلحة للحماية بالإضافة لحافلة نقل كبيرة أكدت مصادر الرصد التابعة لجيشنا الوطني أنها تحمل عدد من الضباط الأتراك والمرتزقة السوريين الذين عناقت الرمال أجسادهم بعدما بدأو التحرك المتهور تجاه سرت التي ستكون أمنة مطمئنة رغم كيد الغزاة الأتراك ومليشياتهم