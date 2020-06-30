أحمد المسماري : إذا مكّن المجتمع الدولي الإرهابيين من ليبيا فأقيموا سواتر ترابية في أوروبا ودول الجوار

وجه اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، رسالة إلى المجتمع الدولي بشأن الوضع في ليبيا
وقال المسماري، اليوم الثلاثاء : إذا مكنتم الإرهابيين المتطرفين من ليبيا فعليكم أن تبدؤوا في إقامة السواتر الترابية في أوروبا ودول الجوار لأن هذا الإرهاب سيتمدد وسيصل إلى هذه الدول بكل سهولة بعد ذلك
وحذر الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، من مغبة سيطرة الإرهابيين على ليبيا وخطر ذلك على أوروبا، التي سيتمدد إليها الإرهاب بكل سهولة حينذاك
وقال المسماري في حديث خاص لـوكالة « سبوتنيك » الروسية : أريد أن أقول لكل المجتمع الدولي: إذا مكنتم الإرهابيين المتطرفين من ليبيا فعليكم أن تبدؤوا في إنشاء السواتر الترابية سواء في أوروبا، أو في دول الجوار، لأن هذا الإرهاب سيتمدد وسيصل إلى هذه الدول بكل سهولة بعد ذلك
وأوضح المسماري أن : « قضية حظر تصدير السلاح يجري التعامل معها عبر البرلمان الليبي »، مضيفا : دائما البرلمان يطالب المجتمع الدولي بالاستماع إلى حقيقة الأمور في ليبيا، والحكم من خلال ما يصلون إليه من نتائج
وأشار السماري إلى أن : المجتمع الدولي منقسم، هناك متفرج، وهناك من يريد ليبيا من دون جيش ومن دون شرطة لكي تحاصر مصر، وهناك من يريد أن يحتكر تصدير السلاح إلى ليبيا، كسوق
وتابع : لكن في الحقيقة، إن المجتمع الدولي لا يزال يطبق قرار حظر التسليح على الجيش الليبي بكل صرامة، ويتابع في كل قواعدنا الجوية، ويتابع في كل الأجواء الليبية، كذلك يتابعون في التسليح لدى القوات العربية الليبية
اهتمام الجيش الليبي الكبير بالسلاح روسي الصنع
أعرب الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الثلاثاء، عن اهتمام الجيش الليبي الكبير بالسلاح روسي الصنع نظرا لخبرة قادته به
وقال المسماري في حديث حصري لـ »سبوتنيك »: « كل اهتمامنا بالسلاح الروسي لأننا تخرجنا في المدرسة العسكرية الروسية
واستطرد المسماري : لا أستطيع الإجابة عن سؤال التعاون مع روسيا في المستقبل بعد رفع الحظر، الآن، لأنه سؤال يحتاج إلى خطة استراتيجية مستقبلية، ويحتاج إلى اعتماد هيكلة الجيش الليبي من جديد
وأردف قائلًا : سنرى في المستقبل هل يعتمد الجيش على السلاح الشرقي أو السلاح الغربي، وبعدها يتم التوجه أو الخلط بين السلاحين غربي وشرقي، مثل مصر مثلا
على جانب آخر، انتقد المسماري، موقف المجتمع الدولي من ليبيا خاصة في قضية حظر تصدير السلاح، مضيفًا أنها يتم التعامل معها عبر البرلمان الليبي