أحلام إردوغان المعلنه في ليبيا هي السيطرة على منطقة الهلال النفطي

ملخص المؤتمر الصحفي للواء أحمد المسماري لناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية ليوم الأحد 14/06/2020
_ الموقف العسكري كل العمليات تحت بند السريه التامه
_ بخصوص البيان بشأن إعادة هيكلة غرفة العمليات الرئيسية المقصود منه ضم كل ضابط العمليات الذين خاضوا تجربة ميدانية في الحرب على الإرهاب سواء في بنغازي أو درنه أو الهلال النفطي أو الجنوب الليبي بحيث يتم توحيد جهودهم لخدمة المعركة
_ بعد تعرض القوات المدعومة من إردوغان لخسائر كبيرة في المعدات والأفراد قام إردوغان بالدفع بعدد 7 بارجات حربيه إلي سواحل ليبيا بالإضافه إلي العديد من المرتزقة والجنود والضابط الأتراك
_ أحلام إردوغان المعلنه هي السيطرة على منطقة الهلال النفطي الذي توجد به أغلب استثمارات الشركات الأجنبية في ليبيا
_ بخصوص الإنتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات التابعه لإردوغان في مناطق جنوب طرابلس وفي العربان والاصابعه وفى ترهونة تم توثيق العديد منها من قتل علي الهويه و خطف و سرقه و حرق ممتلكات خاصه و عامه نتمنى أن نسمع تنديد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بهذه الأفعال والدعوة لتحقيق شفاف في هذه الإنتهاكات الجسيمة
_ نرحب بمطالبة الأمم المتحدة بالتحقيق في وجود مقابر جماعيه في مدينة ترهونة ونطالب بسرعة التحقيق رغم أننا نشك في مقدرة الأمم المتحدة علي إجراء أي تحقيق في ظل سيطرة الميليشيات علي المدينة
_ نطالب المجتمع الدولي بتصنيف إردوغان كمجرم حرب لما ارتكبته قواته و مرتزقته في ليبيا من جرائم ضد الإنسانية حيث ظهر أمام العالم يضع أمامه خريطة ليبيا ويقول بكل وقاحة لقد حررنا ترهونة وسوف نحرر سرت والهلال النفط