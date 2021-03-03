أحكام بالسجن المؤبد ضد متهمين بجرائم إرهابية

أفادت اذاعة « موزاييك أف.أم » أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت مساء الثلاثاء 2 مارس أحكامها في حق 65 متهما، ستة منهم بحالة ايقاف والباقون محالون بحالة سراح وفرار، تعلقت بهم خمسة قضايا من اجل شبكات تسفير شبان الى بؤر التوتر والارهاب و الانضمام الى تنظيمات ارهابية بالداخل والخارج والقيام بجرائم ارهابية خارج البلاد وغيرها من الجرائم الارهابية
وشملت الأبحاث في هذه القضايا عددا من المتهمين على غرار وناس الشريف ومعز الفزاني بحالة ايقاف وأحمد الرويسي بخالة فرار وغيرهم
وتراوحت الأحكام التي صرحت بها المحكمة في حق المتهمين، بين السجن المؤبد في حق ستة منهم من اجل قتل مواطن ليبي في ليبيا
وتراوحت باقي الأحكام بين عامين اثنين و80 عاما سجنا في حق باقي المتهمين من اجل عدد من الجرائم الارهابية المنسوبة اليهم