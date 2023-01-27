أحزاب وجمعيات وشخصيات وطنية تعتبر المسار الانتخابي الحاليّ فاقدا لكلّ مشروعيّة شعبيّة

نحن الموقعون أسفله، الشّخصيّات الوطنية وجمعيّات المجتمع المدني التّقدمي والأحزاب السّياسيّة المتمسكة بقيم الجمهورية وبالسيادة الوطنية والنظام الديمقراطي وفي إطار توحيد جهودنا من اجل إيجاد السّبل الدّيمقراطيّة والآليّات الضّروريّة لتجاوز الأزمة الحاليّة، وبعد النّقاش وتبادل الرّأي، نعلن اتفاقنا على ما يلي
أوّلا / العمل بكلّ الوسائل السّلميّة والمشروعة، على إيقاف مسار 25 جويلية واعتبار المسار الانتخابي الحاليّ فاقدا لكلّ مشروعيّة شعبيّة، ومعمّقا للأزمة السّياسية، مؤكّدين في هذا الصّدد، رفضنا لمنظومة 24جويلية وما قبلها
ثانيا/ اعتبار مبادرة الاتّحاد العامّ التّونسي للشّغل، بمعيّة الهيئة الوطنيّة للمحامين والرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التّونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة، مبادرة إيجابيّة من شأنها الدّفاع عن مكتسبات الشّعب التّونسي وحقوقه الاقتصاديّة والاجتماعيّة من ناحية، وعن دولة القانون الضّامنة للتّداول السّلمي على السّلطة ولدور منظّمات المجتمع المدني والأحزاب السّياسيّة في الحياة العامّة، والكفيلة باحترام الحرّيات العامّة والفرديّة من ناحية ثانية
ثالثا/ الضّغط الميداني وبكلّ الوسائل السّلميّة المتاحة حتّى سحب المرسوم عدد 54 السّالب للحريّة، والقامع لكلّ رأي ونفس ديمقراطيّ حرّ
رابعا/ صياغة أرضيّة سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة على القواسم المشتركة، مفتوحة لكلّ منظّمات المجتمع المدني والشّخصيّات المستقلّة والتّنظيمات الشّبابيّة والحركات الاجتماعيّة والنّسويّة والثّقافيّة التّقدميّة والمناضلة، وكافّة القوى السّياسيّة الدّيمقراطيّة، وذلك بغاية خلق موازين قوى جديدة لتكريس قيم الجمهوريّة الدّيمقراطية الاجتماعيّة
خامسا / العمل على صياغة رؤى تشاركيّة وبدائل موحّدة في المجالين السّياسي والاقتصادي، تساهم فى إنقاذ البلاد من الأزمة الخطيرة التي تعيشها، وتعيد الثّقة والأمل للتّونسيّات والتّونسيّين في المستقبل، وذلك ضمن لجان مشتركة تشرف على إدارتها كفاءات وطنيّة
سادسا / التعهّد بمواصلة المشاورات والاتّصالات مع كلّ الأطراف المدنيّة والسّياسيّة والاجتماعيّة الدّيمقراطيّة، في العاصمة وفي الجهات، لتوحيد جهودها وحثّها على العمل المشترك
الموقعون
منظمات المجتمع المدني
– ائتلاف صمود
– جمعية ملتزمون
– جمعية تونس تنتخب
– جمعية أحباء المسرح وفنون العرض
الأحزاب والحركات السياسية
– حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي
– الحزب الاشتراكي
– حزب الائتلاف الوطني
– الحزب الاجتماعي التحرري
– حراك درع الوطن
الشخصيات الوطنية
– حمادي بن جابالله
– الصغير زكراوي
– عياض بن عاشور
– محمد على حلواني
– لطفي بن عيسى
– محمد معالي
– حبيب مرسيط
– محمد علولو
– محمد كيلاني
– جنيدي عبد الجواد
– محمد صالح فليس
– زهير البازي
– زكي رحموني
– سامي بن سلامة
– محمد دمق
– على فلاح
– نبيل عزوز
– عادل اللطيفي
– وصال الكسراوي
– عبداللطيف حناشي
– منير الشرفي
– فطين حفصية
– محمد الفتاتي
– لطفي السعيدي
– عادل الحداد
– الحبيب بن علي الكعبي
– حبيب الفرشيشي
– سريا حجار
– محمد على الغول
– خميس الخياطي
– سامية حواشي
– بية الانقليز
– هشام الحاجي