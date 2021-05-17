أحزاب وجمعيات تونسية تدعو إلى سن قانون يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني

على وقع انتفاضة شعبنا في فلسطين المحتلة وخوض مقاومتنا لمعركة سيف القدس، وعلى وقع ارتداداتها في كافة الساحات والعواصم العربية والدولية، وانطلاقا من التزام شعبنا في تونس وقواه الوطنية السيادية والتقدمية بقضايا التحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي، ومن موقع الانخراط الميداني في النضال المتواصل ضد عصابات العدو الصهيوني وضد الامبريالية والرجعيات العربية فإنّ الأحزاب والمنظمات والجمعيات المجتمعة اليوم، وبعد نجاح المسيرة التي نظّمتها دعما للمقاومة والتي تزامنت مع الذكرى 73 للعودة/النكبة، ومختلف المسيرات والوقفات بالجهات، ومن أجل مواصلة التعبئة الشعبية الواسعة لإسناد المقاومة في الأراضي المحتلة، قد اتّفقت على
1- دعوة جماهير شعبنا في تونس بكل فئاته وجهاته إلى مواصلة التظاهر دعما لانتفاضة أهلنا في فلسطين وإسنادا لقوى المقاومة الوطنية
2- دعوة كل القوى الوطنية من أحزاب ومنظمات وجمعيات إلى التظاهر يوم الثلاثاء 18 ماي منتصف النهار أمام مقر البرلمان للمطالبة بالمصادقة على قانون تجريم التطبيع
3- دعوة كل القوى الوطنية من أحزاب ومنظّمات وجمعيات شخصيات وطنية وفنية ورياضية مناهضة للتطبيع إلى المشاركة في المسيرة الوطنية التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الأربعاء القادم تحت عنوان « دعما للمقاومة ومن أجل تجريم كل أشكال التطبيع » بشارع محمد الخامس والمساهمة الفاعلة كل حسب مجاله في التنديد بالعربدة الصهيونية
4- تنظيم سلسلة من الوقفات والاحتجاجات أمام السفارات الداعمة للكيان الصهيوني سيتم الإعلان عنها لاحقا
5- الإعلان عن تشكيل التنسيقية الوطنية الموحّدة لدعم المقاومة الفلسطينية وتجريم التطبيع وهي مفتوحة أمام كل القوى والشخصيات الوطنية الرافضة للتطبيع
6- الإمضاء على عريضة شعبية بكافة جهات البلاد من أجل فرض سنّ قانون تجريم التطبيع سيتمّ نشر نصّها في الصفحة المخصصة للتنسيقية
الإمضاءات
الأحزاب
حزب العمال
حركة الشعب
التيار الديمقراطي
حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد
حركة تونس إلى الأمام
التيار الشعبي
حزب الوطد الاشتراكي
حركة البعث
حزب القطب
اتحاد القوى الشبابية
الحزب الاشتراكي
الحزب الجمهوري
الجمعيات والمنظمات الوطنية
الاتحاد العام التونسي للشغل
الهيئة الوطنية للمحامين
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
الاتحاد العام لطلبة تونس
الجمعية التونسية للمحامين الشبان
ائتلاف صمود
اتحاد أصحاب الشهادات المعطّلين عن العمل
الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني
تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في تونس
الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع
رابطة الكتاب التونسيين الاحرار
الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام