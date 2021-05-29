أعتقدُ ، شخصيّا ، أنّ أجراس النّهاية بالنّسبة للمنظومة « النّهضويّة » قد قُرعت الآن وبقوّة ، وأنّه لم يعد يفصلنا — بالتّالي– عن مشهد سقوطها إلّا هامش قليل من الوقت ، وذلك إذا نظرنا — بموضوعيّة — إلى العديد من المعطيات التي فرضت نفسها على الأقلّ ، على المستوى الدّاخلي
فعلى هذا المستوى ، تؤكّد كلّ المؤشّرات بأنّ المنظومة النّهضويّة ، لم يَبْقَ لديها « بنك أهداف » بل ، ولم يَبْقَ في جرابها ما تُسوِّقُه للرّأي العام الوطني غير الأكاذيب ، والوعود الزّائفة ، حتّى صار مجرّد الظّهور الإعلامي لأيّ طرف من قيادة « الإخوان » أو من القيادات الشّبيهة ، مبعثاً على السّخرية ، والتّندّر ، والإزدراء ، والإشمئزاز
لقد علّمتنا تجارب الميدان بأنّ السّياسة تقوم — في المقام الأوّل — على قاعدة ثلاثيّة وهي .. « الأهداف المرسومة » و « المخطّطات الدّقيقة » و « النّتائج المحقّقة » ما يعني أنّه بخلاف ذلك ، تصبح ممارستُها ضربا من الشّعوذة ، والدّڨازة ، والتّدجيل المُراد به تنويم الرّأي العام ، وتخديره ، تمهيدا لتمرير أجندات لا علاقة لها إطلاقا بواقعه المعيش ، أو بمستقبله المنظور
وهذا — تقريبا — ما نعيش على وقعه منذ عشر سنوات ، في ظلّ غياب الأهداف عن المنظومة الحاكمة حاليّا ،، إضافة إلى زيف مخطّطاتها ، وإنعدام نتائجها بالتّبعيّة
وبرغم أنّ عموم التّونسيّين صاروا اليوم وَاعِين بأنّ المنظومة النّهضويّة قد أفْلَسَت تماما ،، فإنّ زمرة الإنتهازيّين ، والمنتفعين ، وذوي المصالح ( يعني الإخوان ، وأذنابهم ) لا يزالون يتمسّكون بالمكابرة ، ويجتهدون عبثا في إستنباط أيّ صيغة جديدة « لإبقاء الحال على ما هو عليه » ناهيك أنّهم زجّوا بثلـّة من جنرالات الجيش المتقاعدين في خضمّ المشاحنات الحزبيّة ، ودفعوهم إلى تقديم مبادرة سياسيّة « ملغومة » هي كمثل طوق النّجاة لحركة النّهضة ومشتقّاتها ، لكنّها تحمل في طيّاتها ( لمن يحسن النّظر في التّفاصيل ) ما يكفي من القراءات الضّمنيّة ، بأنّ « الخوانجيّة » قد ذهبت ريحهم ، فعلا ، وباتوا يتشبّثون بأيّ « أمل » حتّى وإن كان كاذباً على شاكلتهم
هشام بن منصور