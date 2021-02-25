اعتبر رئيس كتلة قلب تونس، أب الأذنين الطوال أسامة الخليفي، أنه يوجد أربعة وزراء محكومين بالإعدام من طرف « سيادتو »، في إشارة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، وذلك على خلفية الجدل الذي اثاره تدخل رئيس الجمهورية في قضية الشاب التونسي فخري الأندلسي المحكوم عليه بالإعدام في قطر
وقال أب الأذنين الطوال، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالــ « فيسبوك » اليوم الخميس، أن « قيس سعيّد أحسن فعلا بتدخله لإيقاف تنفيذ حكم الإعدام، لكن في المقابل هناك اربع وزراء محكومين بالإعدام السياسي والإجتماعي من طرف سيادتو »، معتبراً أنهم : ينتضرون دورهم لتنفيذ هذا الحكم الباطل والظالم في رواق الموت السياسي المحقق
أب الأذنين الطوال أسامة يتهم قيس سعيد بالحكم بالإعدام باطلا على وزراء حكومة المشيشي
25/02/2021 |
اعتبر رئيس كتلة قلب تونس، أب الأذنين الطوال أسامة الخليفي، أنه يوجد أربعة وزراء محكومين بالإعدام من طرف « سيادتو »، في إشارة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، وذلك على خلفية الجدل الذي اثاره تدخل رئيس الجمهورية في قضية الشاب التونسي فخري الأندلسي المحكوم عليه بالإعدام في قطر