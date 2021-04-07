أبو يعرب المرزوقي، « البروفيسور » كما يُسمّي نفسه، يقول: إن قيس سعيّد فقد عقله

أخيرا شاهدت فيديو أخير للبروفيسور أبي يعرب المرزوقي يقول فيه أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد فقد عقله
البروفيسور أبي أو أبو يعرب المرزوقي، « البروفيسور » كما يُسمّي نفسه في صفحته، هو أستاذ دكتور في الفلسفة في الجامعة التونسية وله عديد المؤلفات الضخمة في المسائل الفلسفية، ويتقن العربية والفرنسية والأنجليزية والألمانية، فضلا عن اليونانية، كما هو معروف عن قدراته العلمية المثبتة في سيرته الذاتية
ولكن البروفيسور ليس طبيبا في مستشفى الرازي، حتّى يعرف التمييز بين من فقد عقله ومن فقد رشده ومن فقد التمييز وأختلّت مداركه وموازينه في …الواقع وشخوصه
أما في المسائل القضائية فأنا لا أعرف كيف يحاسب القانون المجانين والذين يصنّفون المجانين، وكيف يثبت القضاء والقدر أن أحدهم فقد عقله
نحن في تونس في سينما واقعية لم يتخيّلها العقل البشري،،، ومع ذلك فهي تحدث بيننا في الواقع، يا واقع ويا فقدان العقل، عند أهل العقل، بالرسميّ؟
هلا هلا
حسن بن عثمان