أبناء وبنات معهد الصحافة وعلوم الإخبار يرفضون تكميم الأفواه والتضييق على الفضاء الصحفي والمدني

في خضم التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العميقة التي تعيشها بلادنا، والتي باتت تهدد مكاسب الثورة وتقوض أسس الدولة الديمقراطية، يرفع اليوم أبناء وبنات معهد الصحافة وعلوم الإخبار صوتهم عاليا رفضا للمنعرج السلطوي الذي تمر به البلاد، وتأكيدا على تمسكهم بقيم الحرية والكرامة وحقوق الإنسان
إننا، كأبناء هذا الصرح الأكاديمي والإعلامي، نحمل مسؤولية مزدوجة: مهنية وأخلاقية، تحتم علينا عدم الصمت أمام محاولات ضرب حرية التعبير وحرية الصحافة، وتدفعنا إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة كل أشكال القمع والتضييق والانحراف عن المسار الديمقراطي. فالإعلام الحر والمستقل لم يكن يوما ترفا، بل هو ركيزة أساسية لأي مجتمع عادل ودولة قانون
لقد شهدنا في الأشهر الأخيرة تسارعا خطيرا في استهداف الصحفيين والصحفيات، وتكثفا لمحاكمات الرأي، وتضييقا على الحريات الأكاديمية والنقابية والمدنية، في ظل استعمال مفرط ومسيء للمرسوم عدد 54 الذي تحول إلى أداة قانونية لترهيب الأصوات الناقدة وخنق الفضاء العام
وإننا، في معهد الصحافة وعلوم الإخبار، حيث يفترض أن تصان حرية الكلمة ويدافع عن المهنية والحياد والنزاهة، لا يمكن أن نقف متفرجين على هذه الانتهاكات. كما لا يمكن أن نقبل أن يتحول القضاء إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية أو أن تمارس الرقابة على العمل الصحفي تحت ذرائع أمنية أو أخلاقية واهية
ونذكر، من موقعنا، أن الصحافة ليست جريمة، وأن حرية التعبير ليست تهديدا بل هي ضمانة الاستقرار والشرط الأول لأي إصلاح حقيقي
وفي الآن ذاته، الذي تعهدت فيه الدولة باحترام الحقوق والحريات المكفولة في المواثيق الدولية كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك في الدستور التونسي، تزج بالصحفيين والناشطين والحقوقيين في السجون، ناهيك عن التعسف والاعتداء الذي يتعرضون له خلال الإيقاف والتحقيق. وهذه ممارسات لا إنسانية ولا يجب أن نسكت عنها
بناء على ذلك، فإننا
1. نرفض بشكل قاطع الفصل 24 من المرسوم عدد 54 ونطالب بإلغائه فورا لما فيه من تهديد مباشر لحرية التعبير والصحافة
2. نعبر عن تضامننا الكامل مع كل الصحفيين والصحفيات والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والنقابيين والنقابيات الذين يواجهون الملاحقة والتشويه لمجرد ممارستهم لحقهم في التعبير أو أداء واجبهم المهني والمطالبة بمحاكمة عادلة تحترم مبادئ حقوق الإنسان
3. نرفض تكميم الأفواه والتضييق على الفضاء الصحفي والمدني، وندعو إلى بيئة إعلامية حرة ومستقلة تحترم فيها التعددية والاختلاف
4. نطالب بتوفير بيئة آمنة للصحفي حتى يمارس مهنته في محيط يحفظ كرامته وحقه
إن معهد الصحافة وعلوم الإخبار، بتاريخه وأجياله، سيبقى حصنا للدفاع عن الحريات، ومنبرا للتعددية ورفض الصمت، ولن يكون شاهد زور على ما يحدث من انتهاكات
عن طلبة وطالبات، وخريجي وخريجات معهد الصحافة وعلوم الإخبار
الإمضاءات
-أميمة بالحاج، طالبة سنة أولى ماجستير صحافة استقصائية وممثلة طلبة معهد الصحافة عن مرحلة الماجستير والدكتوراه
-ندى لينوبلي، طالبة سنة ثانية إجازة في الصحافة
-محمد علي بن أحمد، طالب سنة ثانية ماجستير صحافة سمعية بصرية
-سحر دحمان، خريجة معهد صحافة
-أدم الطويل، طالب سنة ثالثة إجازة في الصحافة
-سوار شريڨي، طالبة سنة اولى صحافة سمعية بصرية
-مرام شعباني، طالبة سنة ثالثة إجازة في الصحافة
-مرام حمراني، طالبة سنة أولى إجازة في الصحافة
-أميمة غانمي، طالبة سنة ثانية ماجستير صحافة سمعية بصرية
-شيماء الهمامي، طالبة سنة ثالثة إجازة في الصحافة
-غالية زريدة، طالبة سنة أولى إجازة في الصحافة
-سلسبيل القاسمي، طالبة سنة أولى إجازة في الصحافة
-سماح غرسلي، طالبة ثانية ماجستير صحافة استقصائية
-شيماء الصنهاجي، طالبة بالسنة أولى ماجستير صحافة سمعية بصرية
-شاكر جهمي، خريج معهد الصحافة متحصل على الإجازة في الصحافة وماجستير صحافة استقصائية
-روعة الغربي، طالبة السنة أولى ماجستير صحافة سمعية بصرية
-مروى الحكيمي، طالبة سنة ثالثة إجازة في الصحافة
-رنيم ربعاوي، طالبة سنة أولى إجازة في صحافة
-ياسمين المستوري، طالبة سنة ثالثة إجازة في صحافة
-الاتحاد العالم لطلبة تونس جزء معهد الصحافة
-خولة قريرة، طالبة سنة أولى ماجستير صحافة استقصائية
-أميمة زرواني، طالبة سنة أولى ماجستير صحافة استقصائية
-بدرة دبابي، طالبة سنة ثانية ماجستير صحافة استقصائية
-زكية لاغة، طالبة سنة ثانية إجازة في الصحافة
-نور حمدي، خريج معهد الصحافة متحصل على الإجازة في الاتصال، ماجستير مهني متعدد المنصات وطالب ماجستير بحث في علوم الإعلام والاتصال
-جيهان نصري، طالبة سنة ثانية ماجستير صحافة استقصائية
-أميمة الرياحي ، طالبة سنة ثانية إجازة في الصحافة
-فاطمة العميري، طالبة سنة ثانية إجازة في الصحافة
-عبد الله المشاقي، طالب سنة ثانية إجازة في الصحافة
-روعة عمار، طالبة سنة ثانية ماجستير اتصال سياسي
-مريم المرزوقي، طالبة سنة ثالثة إجازة في الصحافة
-رحمة البجاوي، طالبة سنة أولى ماجستير صحافة متعددة المنصات
-شيماء الهمامي، خريجة معهد الصحافة
-رنيم حمودة، طالبة باحثة في علوم الإعلام والإتصال
-أمل بن إبراهيم، طالبة سنة ثانية إجازة في الصحافة
-عبد الرحمان عليري، طالب سنة ثانية إجازة في الصحافة
-أماني خمور، طالبة ماجستير اتصال سياسي
-ميلان بن منصور، طالبة سنة ثانية إجازة في الصحافة
-شهد الكنزاري، طالبة سنة ثانية إجازة في الصحافة
-جواهر بنصير، طالبة سنة ثانية ماجستير صحافة استقصائية
-أميمة بالخير، طالبة سنة اولى ماجستير بحث في علوم الاعلام و الاتصال
-هبة الطرابلسي، طالبة صحافة
-محمد أمين بالأحمر طالب سنة أولى إجازة في الصحافة
-مازن سعيدي طالب صحافة
-تقى بن قنديل طالبة سنة أولى ماجستير إعلام سمعي بصري
-محمد ضياء شندول، طالب سنة أولى ماجستير إعلام سمعي بصري