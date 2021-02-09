أبناء راشد الغنوشي يتساقطون كالذباب في شباك الحرس الوطني

تمكنت يوم 08 فيفري 2021 دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد من القاء القبض على عنصر تكفيري ، من أبناء راشد الغنوشي الذين يذكرونه بشبابه ، قاطن بالجهة مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس 01 من أجل « الانتماء إلى تنظيم إرهابي » ومحل حكم بالسجن لمدة 10 سنوات
باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه
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تمكنت يوم 08 فيفري 2021 دورية تابعة لمصلحة التوقي من الإرهاب للحرس الوطني ببنزرت من القاء القبض على عنصر تكفيري ، من أبناء راشد الغنوشي الذين يذكرونه بشبابه ، مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس 01 من أجل « الانتماء إلى تنظيم إرهابي » ومحكوم عليه بالسجن لمدة سنة
باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه
عن وزارة الداخلية