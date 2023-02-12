أبعاد الإيقافات بيوم السبت..من الناحية الإجرائية

يقول القائل علاش الباحث الابتدائي …شرع في ايقاف المظنون فيهم اللي بلغ حسب علمي 6ايقافات..يوم السبت والذي يعتبر يوم عطلة للمرفق القضائي..يعني محكمة بدواليبها مسكرة..وما بداش يشد نهار اثنين والا الثلاث..او..او..في باقي ايام العمل..الجواب نجده في خلفية النصوص المتعلقة بالايقاف التحفظي..اللي جاء بها القانون عدد 5 لسنة 2016 واللي نقح اهم فصل اجرائي في علاقة بالايقافات ومدى صلوحيات وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق ..ودور لسان الدفاع..فالفصل 13مكرر الجديد من مجلة الاجراءات الجزائية ..منع على ماموري الضابطة العدلية ولو في حالة التلبس بالجريمة ان يحتفظوا بذي الشبهة الا باذن كتابي من وكيل الجمهورية
ومدة الاحتفاظ هذي حددها القانون
-ب48 ساعة في الجنح..تمدد مرة واحدة من النيابة ايضا ب 24ساعة
-ب48ساعة في الجنايات وتمدد ب 48ساعة كاقصى حد
-في المخالفات المتلبس بها ليس هناك احتفاظ بذي الشبهة الا للمدة اللازمة للتحرير عليه..واقصاها 24ساعة..وليس فيها تمديد
وفي الحالات 3من حق اي مظنون فيه ان ينتدب محام من الساعة الاولى لايقافه
اما في القضايا الارهابية..فالامر يختلف في مدة الايقاف التحفظي وانابة المحامي امام الباحث الاولي..فالمدة كما حددها قانون الارهاب قدرها 5ايام ..يمكن تجديدها لمرتين وبنفس المدة..اي جملة 15يوما..والمحامي في القضية الارهابية لا يمكنه حضور اعمال الباحث ومقابلة المظنون فيه الا بعد 48ساعة من تاريخ بداية الاحتفاظ..فصل 13رابعا من م. الاجراءات الجزائية..وبانتهاء اجل المنع..فيحق للمحامي مقابلة منوبه وعلى انفراد لمدة نصف ساعة وقبل الاستنطاق..وبعد ان يطلع على ملف القضية والمحجور ..ومراقبة اجراءات البحث التي انجزت في 48ساعة السابقة..وتاسيسا على الاجراءات هذي…فالباحث بثكنة الحرس بتونس..خير الشروع في البحث في القضية يوم عطلة..لينتفع بالسبت والاحد ك48 ساعة..يشتغل فيها ليلا نهارا وعلى قدم وساق..لتاطير القضية وجمع المعلومات والادلة..واخذ التعليمات من النيابة..على اعتبار وان القضية مصنفة ارهابية وتخضع في آجالها لقانون الارهاب..على ان يخول للمحامين زيارة منوبيهم والاطلاع على الملف والتهم الموجهة لهم…وهذاكة علاش بعض الزملاء ما تمكنوش اليوم من دخول ثكنة العوينة..باش يشوفو..منوبيهم…والبقية لفهمكم
الأستاذ عبد الستار المسعودي