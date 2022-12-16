آفاق تونس يستغرب من غياب الوضوح و الشفافية في المفاوضات الجارية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي

لا وضوح و لا شفافية و لا للإنتخابات الصورية
تبعا لتعثّر مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتأجيل النظر والمصادقة على برنامج تمويل لفائدة #تونس إلى أجل غير محدّد، إلى جانب الشروع في إنجاز إنتخابات تشريعية تكرّس لمنظومة #البناء_القاعدي، يهم حزب آفاق تونس أن يعبّر عن
🔴 استغرابه من غياب الوضوح و الشفافية في المفاوضات الجارية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي. ويطالب بشرح أسباب هذا التأجيل ونشر مشروع الاتفاق مع صندوق النقد والتعهّدات المنبثقة عنه احتراما لحق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة
🔴 تحذّيره من التأثيرات السلبية المتوقعة لهذا التأجيل على توازنات المالية العمومية وتغطية العجز الحاصل في الميزانية. ويدعو قيس سعيّد وحكومته إلى الالتزام بالمصداقية والشفافية في إدارة هذا الملف
🔴 إستنكاره الشديد لأداء وممارسات #هيئة_الإنتخابات التي فقدت إستقلاليتها وتحوّلت إلى مجرّد أداة لتنفيذ مشروع #قيس_سعيد وتكريس منظومته الرئاسوية. كما يدين لجوئها إلى إجراءات زجرية لقمع حرية الرأي والتعبير
🔴 تجديده دعوته لمقاطعة ما يسمّى بالإنتخابات التشريعية القائمة على الإقصاء والتأسيس لبرلمان صوري و شكلي فاقد لكل الصلاحيات و قائم على إثارة النعرات العروشيّة و الجهوية و هو ما سيساهم في تفكيك الدولة و تهديد وحدة مؤسساتها
🔴 تحذيره من إستعمال المرسوم 54 في القمع السياسي للمعارضين والصحفيين، وفي التضييق على حرية الرأي والتعبير والإرتداد على مكاسب الإنتقال الديمقراطي
بيان الهيئة التنفيذية
الجمعة 16 ديسمبر 2022