حزمة من الإتفاقيّات التونسية المالية في مجالات الأمن والصّحة والتكوين المهني والتكنولوجيا

أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم، بباماكو، على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي المالي بحضور الفاعلين الإقتصاديين التونسيين ونظرائهم الماليين، والذي أدرج تحت عنوان : الشراكة على قاعدة الرّبح المتبادل
وتمّ بالمناسبة، التوقيع على مجموعة من اتفاقيات التعاون والشراكة بين المنظمات والمؤسسات الاقتصادية والمالية والفاعلين الاقتصاديين التونسيين والماليين في مجالات التجارة والصناعة والاستشارات، والخدمات البنكية و التكوين
و مثّل افتتاح المنتدى مناسبة استحضر فيها رئيس الحكومة يوسف الشاهد الدور الرّيادي الذي اضطلع به الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، والذي يتزامن اليوم مع ذكرى وفاته، في خدمة التنمية في القارة الإفريقية ، مؤكّدا أنّه لم يدخر جهدا في النهوض بالأوضاع في البلدان الإفريقيّة
كما أشار إلى أن أول بنك أنشأ في دولة مالي كان بفضل مساندة تونسية في عهد الرئيس بورقيبة مثلما هو الشأن لدولة النيجر
حزمة من الإتفاقيّات الثنائيّة في مجالات الأمن والصّحة والتكوين المهني والتكنولوجيا
جرت بعد ظهر اليوم، بالعاصمة الماليّة باماكو، محادثة جمعت رئيس الحكومة يوسف الشّاهد بالوزير الأوّل المالي موديبو كايتا، بحضور وفدي البلدين
وأكّد رئيس الحكومة على ضرورة رفع التحدّي الأمني في وجه الإرهاب والجريمة المنظمة عبر مزيد التنسيق وتكثيف التعاون في مجال تبادل المعلومات الإستخباراتية توقيّا لخطر الإرهاب
كما بيّن يوسف الشّاهد أنّ جميع العوامل متوفّرة لتعزيز الشراكة الإقتصاديّة بين البلدين، لا سيما بتواجد الفاعلين الإقتصاديين بباماكو، إضافة إلى الإسهام الكبير الذي يضطلع به الخطّ الجوّي تونس – باماكو في الإتجاهين
وأضاف أنّ تونس ستضع خبراتها على ذمّة مالي في عديد المجالات من بينها الصحّة والتعليم والبحث العلمي والتكنولوجي
وقال رئيس الحكومة: « اليوم الإرادة السياسية متوفّرة من طرف قيادتي البلدين لتحقيق ما يصبو إليه الشعبين التونسي والمالي
وقد صدر بيان مشترك وقّع عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد ونظيره المالي موديبو كايتا، تضمّن تأكيدا على مزيد تدعيم التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب، ودفع العلاقات الاقتصادية، وتقديم تونس المساعدة الفنيّة لمالي، وفتح باب الإستثمار في مالي للمستثمرين التونسيين
كما تمّ ضبط عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة التونسيّة الماليّة خلال الثلاثيّة الرّابعة من سنة 2017
ملاءمة التّشريعات لفائدة التّعاون الاقتصادي