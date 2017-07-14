استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الجمعة 14 جويلية 2017 بقصر قرطاج رئيس الحكومة يوسف الشاهد
وأفاد رئيس الحكومة أن اللقاء استعرض الوضع العام بالبلاد ونتائج زيارة الصداقة والعمل التي قام بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفحوى اللقاءات مع كبار المسؤولين بالإدارة الأمريكية وأعضاء من الكونغرس الأمريكي بخصوص مزيد تطوير العلاقات الثنائية وأهمية مواصلة دعم الأنموذج الديمقراطي التونسي لتجاوز الصعوبات الاقتصادية ومزيد تطوير التعاون المشترك في مكافحة التطرف والإرهاب
يوسف الشاهد يستعرض نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة مع رئيس الجمهورية
Tunisie | 14/07/2017 |
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الجمعة 14 جويلية 2017 بقصر قرطاج رئيس الحكومة يوسف الشاهد