مشروع تونس يحذر من كل توجه يخدم مصالح أجنبية خدمة لتموقع أطراف سياسية في المشهد الوطني

اطلعت حركة مشروع تونس على اتفاقية المقر مع صندوق قطر للتنمية التي عرضتها الحكومة على موافقة مجلس نواب الشعب
وترى الحركة أن الاتفاقية ليست من صنف المعاهدات الدولية إذ الطرف الممضي مع الدولة التونسية ليس سوى مؤسسة وطنية قطرية ولا تعتبر اتفاقية دولية إلا إذا كان الطرف المقابل دولة أو منظمة دولية أو مؤسسة دولية متخصصة
وتعتبر الحركة أن مكتب المجلس مطالب بسحب الوثيقة وعدم عرضها على التصويت وبغض النظر عن هذا المطعن، فإن حركة مشروع تونس ترى في مضمون الاتفاقية إهانة للدولة التونسية وتفويت في السيادة
ففي حين تحاول الدول اليوم استرجاع القرار الوطني بعد إدراكها مخاطر التخلي عن قطاعات استراتيجية تتحكم فيها جهات أجنبية، فإن الحكومة التونسية تعطي لجهة أجنبية – الصندوق القطري للتنمية – حق إدارة المشاريع التي يمولها والإشراف المباشر عليها في مجالات حساسة مثل الطاقة والتعليم والبحث العلمي
كما تمنح تونس للصندوق امتيازات جبائية وجمركية في عمليات تجارية بحتة، مما يشكل سابقة خطيرة ويحدث بلبلة عند الصناديق الأجنبية المماثلة والمنافسة
إن استغلال الظرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب لتونس، وغياب النواب عن الحضور بسبب الحجر الصحي، وآلتهاء الناس بالكورونا، هو سلوك مريب لا تفسير له سوى خدمة أجندة دولية معروفة على حساب السيادة الوطنية ومصلحة التونسيين
إن حركة مشروع تونس تطلب سحب مشروع القانون باعتبار انتفاء صفة المعاهدة، وتحذر من كل توجه يخدم مصالح أجنبية خدمة لتموقع أطراف سياسية في المشهد الوطني
عن المكتب التنفيذي الرئيس
محسن مرزوق