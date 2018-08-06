حسب موقع موزاييك : بالتصاور زادة
ظهرت شيخة مدينة تونس سعاد عبد الرحيم، بصدد المشاركة اليوم الأحد في تظاهرة « يوم بلا سيارات » في العاصمة الرواندية : كيغالي
وأدلت سعاد عبد الرحيم بتصريح صحفي لموقع « روهاقوياكو » الرواندي، أين إعتبرت أن من المفيد المشاركة في الماراتون كطريقة للتعلم من رواندا : كيفية استخدام هذه الرياضة بأفضل طريقة للوحدة والمصالحة
وتابعت : مدينة تونس ستتعلم كيف يمكن استخدام هذه الرياضة كوسيلة للوحدة والمصالحة والمساهمة في إقامة علاقة جيدة مع العالم
لا يا شيخة ما تقول هالكلام… النهضة حزبك يعلّم فينا في الاسلام ومدينة تونس قاعدة تستنى فيك باش « تتعلم » … يا شيخة ما عملتش بحث صغير وشفت أوّل ماراطون في تونس وقتاش تعمل… وقدّاش من ماراطون يتعمل كل عام… وراسك يا شيخة رانا متعلمين… أنت فقط لا تعلمين
ليلى طوبال