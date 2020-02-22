قلب تونس يتجه نحو عدم منح لحكومة الفخ…فاخ

التقى رئيس الحكومة المكلف السيد إلياس الفخ…فاخ اليوم بدار الضيافة رئيس حزب قلب تونس السيد نبيل القروي
و جدد رئيس الحكومة المكلف خلال اللقاء تأكيده على أهمية توفير مناخ سياسي بالبلاد قوامه الاحترام المتبادل بين كل الاطراف السياسية والتعاون من اجل مصلحة البلاد العليا
كما اكد رئيس الحكومة المكلف على الحاجة لبناء الثقة وتعزيزها وترسيخها وعلى اعتماد الحوار كمنهج في الحكم وفي الحياة السياسية
من جهته أكد نبيل القروي، أن هذا اللقاء جاء تلبية لدعوة الفخ..فاخ الذي عرض عليه برنامج عمل حكومته للفترة القادمة، مشيرا إلى البرنامح تضمن عدة نقاط من بينها ما تم الاجماع عليه بين الطرفين ونقاط أخرى لم يتم الاتفاق حولها، مشددا على أن أولويات حزب قلب تونس مقاومة الفقر
وبشأن التصويت على الحكومة من عدمه خلال الجلسة العامة المبرمجة، أكد القروي أنه سيتم اتخاذ موقف يتناسق مع موقع حزب قلب تونس الذي تم اقصائه من البداية وبالتالي من المنتظر أن تتجه كتلة قلب تونس نحو عدم منح الثقة لحكومة الفخفا، لافتا إلى أن القرار النهائي سيتم اتخاذه من قبل المجلس الوطني للحزب