عبد الفتاح السيسي في طريقه إلى تونس لحضور القمة العربية

ذكرت شبكة « سكاي نيوز » منذ قليل أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي غادرالقاهرة صباح اليوم الأحد، متجها إلى تونس للمشاركة في القمة العربية التي تنعقد بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حسبما أفاد مراسلنا
وجاءت مغادرة السيسي صوب تونس فيما ذكرت وسائل إعلام، في وقت سابق، أن الرئيس المصري اعتذر عن حضور القمة و لن لن يحضر شخصيا ، ورجحت أن يتولى تمثيل مصر رئيس وزراء البلاد أو وزير خارجيتها
ويحضر في قمة تونس عدد من الزعماء والقادة العرب؛ على رأسهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والعاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس العراقي برهم صالح والرئيس اللبناني ميشال عون والرئيس الفلسطيني محمد عباس
وتناقش القمة العربية عدة قضايا بما فيها القضية الفلسطينية والأزمات في اليمن وسوريا وليبيا، بما في ذلك اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل
وكان وزراء الخارجية العرب قد اختتموا اجتماعهم التحضيري للقمة، بتأكيد التمسك بالسيادة السورية على الجولان، والتشديد على رفض التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة.