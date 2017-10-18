إيران تحذر إسرائيل من انتهاك أراضي سوريا

حذّر رئيس أركان الجيش الإيراني، الجنرال محمد باقري، من إسرائيل من انتهاك المجال الجوي والأراضي السورية، حسبما ذكرت وسائل إعلامية رسمية
وقدمت إيران وحزب الله اللبناني، دعما حاسما للرئيس السوري بشار الأسد على مدى سنوات الصراع
وتعهد باقري، خلال زيارة إلى دمشق بتكثيف التعاون مع الجيش السوري لمحاربة إسرائيل والمعارضين في سوريا
وأضاف باقري، للصحفيين، إنه : من غير المقبول أن ينتهك النظام الصهيوني الأراضي والمجال الجوي لسوريا في أي وقت شاء
ومضى قائلا: نحن هنا في دمشق لنؤكد ونتعاون لمواجهة أعدائنا المشتركين، النظام الصهيوني والإرهابيين
و بارك اللواء باقري الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري بدعم من الحلفاء مبينا : أن تنظيمي “داعش” والنصرة وغيرهما من التنظيمات الإرهابية أدوات لتنفيذ مخطط أمريكي صهيوني لإضعاف المنطقة وتقسيمها وأن التعاون والتنسيق العالي لدول محور المقاومة أسقط هذه المخططات بفضل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس بشار الأسد وإرشادات القائد الخامنئي
وأشار اللواء باقري إلى حرص إيران على وحدة وسيادة أراضي سورية وجاهزيتها للوقوف إلى جانبها في مرحلة إعادة الإعمار
وكان اللواء باقري وصل إلى سوريا في زيارة رسمية، بدعوة من رئيس أركان الجيش السوري العماد علي أيوب الذي كان في استقباله في مبنى رئاسة الأركان العامة مع عدد من ضباط القيادة العامة
وأثار نفوذ إيران المتزايد في سوريا خلال الحرب الممتدة لست سنوات قلق الكيان الصهيوني، الذي قال إنه سيرد حيال أي تهديدات عدوها اللدود في المنطقة، طهران
وتقول القوات الجوية الإسرائيلية إنها استهدفت قوافل نقل أسلحة للجيش السوري وحزب الله قرابة 100 مرة خلال الحرب
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إيران تعكف على تعزيز نفوذها في سوريا، محذرًا من أن إسرائيل ستتخذ أي إجراء لحماية أمنها القومي
المصدر : سانا و بي.بي.سي