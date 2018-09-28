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Tunisie : ils baisent tout un pays et ils sont au pouvoir!!

Tunisie : ils baisent tout un pays et ils sont au pouvoir!!

Insolite, Politique, Tunisie | 28/09/2018 |

Il embrasse sa petite amie, on le fout en taule…
Ils baisent tout un pays et ils sont au pouvoir…
Allez comprendre…

Olfa Youssef

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UN SYSTÈME,
UN RÉGIME,
UNE SOCIÉTÉ
Qui condamnent à la prison deux jeunes pour un baiser,
Qu’ils cassent pour la vie, à part le bac définitivement raté,
Est une SOCIÉTÉ D’HYPOCRITES ?
NON, UNE SOCIÉTÉ DE SALAUDS.

Fethi Jelassi

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قبلة (علامة حب ) بين تلميذين يكون عقابها 6 شهور سجن لانها جريمة تمس بالأخلاق الحميدة …اما الاخلاق الحميدة لا تمس المتاجرين بالبلاد و قضايا تسفير الشباب وبعض السياسيين الذين يدعون لسحل المعارضين و من قام برش المواطنيين : دعوات الحقد والكراهية
ادعو الى مراجعة هذا القانون البالي و الى تنظيف القضاء من النفوس المريضة 

فاطمة المسدي