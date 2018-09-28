Tunisie : ils baisent tout un pays et ils sont au pouvoir!!

Il embrasse sa petite amie, on le fout en taule…
Ils baisent tout un pays et ils sont au pouvoir…
Allez comprendre…
Olfa Youssef
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UN SYSTÈME,
UN RÉGIME,
UNE SOCIÉTÉ
Qui condamnent à la prison deux jeunes pour un baiser,
Qu’ils cassent pour la vie, à part le bac définitivement raté,
Est une SOCIÉTÉ D’HYPOCRITES ?
NON, UNE SOCIÉTÉ DE SALAUDS.
Fethi Jelassi
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قبلة (علامة حب ) بين تلميذين يكون عقابها 6 شهور سجن لانها جريمة تمس بالأخلاق الحميدة …اما الاخلاق الحميدة لا تمس المتاجرين بالبلاد و قضايا تسفير الشباب وبعض السياسيين الذين يدعون لسحل المعارضين و من قام برش المواطنيين : دعوات الحقد والكراهية
ادعو الى مراجعة هذا القانون البالي و الى تنظيف القضاء من النفوس المريضة
فاطمة المسدي