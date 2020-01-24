Suite à l’acte raciste de Matteo Salvini, l’UGTT appelle le ministère des Affaires étrangères à réagir

L’Union générale tunisienne du travail(UGTT) a appelé le ministère des Affaires étrangères à convoquer l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Lorenzo Vanara en signe de protestation contre l’acte raciste du sénateur italien Matteo Salvini contre une famille tunisienne vivant en Bologne.
Dans un communiqué publié ce vendredi 24 janvier 2020 ( lire ci-bas en arabe ) , la centrale syndicale a condamné l’insulte et l’intimidation de cette famille tunisienne par Salvini en présence des médias italiens qui l’accompagnaient.
L’union a appelé le ministère des Affaires étrangères à réagir et à exiger que l’État italien prenne les mesures nécessaires afin de ne pas répéter ces pratiques discriminatoires et de protéger la dignité des Tunisiens à l’étranger.
بيان
في سابقة خطيرة تبرز مدى احتقار اليمين المتطرّف لأبسط قواعد حقوق الإنسان والاستهانة بحقوق المهاجرين في إيطاليا خاصّة منهم المهاجرين التونسيين قام وزير الداخلية السابق وعضو مجلس الشيوخ الإيطالي الحالي ماتيو سالفيني في إطار حملته الانتخابية الجارية باستفزاز عائلة تونسية مهاجرة واقتحام منزلها في مدينة بولونيا شمال إيطاليا. وقد حرص هذا اليميني المتطرّف على أن يكون ترهيبه لهذه العائلة التونسية وإهانتها أمام وسائل الإعلام الإيطالية التي كانت ترافقه وعلى توثيق هذا الصنيع المشين في فيديو تمّ تداوله على شبكة الانترنت منذ يوم الثلاثاء 21 جانفي الماضي.
وأمام هذا الوضع المشين الذي يتعرّض له المهاجرون بصفة عامة، فإنّ الاتّحاد العام التونسي للشغل
يندّد بشدّة بهذا التصرّف الأرعن لممثّل اليمين المتطرّف في إيطاليا ماتيو سالفيني المعروف بعدائه للمهاجرين والأجانب وبعدم احترامه لمبادئ حقوق الإنسان وبالمعاهدات والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق المهاجرين والتي صادقت عليها بلاده، لاسيّما اتفاقية منظّمة الأمم المتحدة لسنة 1990 المتعلّقة بحماية العمّال المهاجرين وأفراد عائلتهم
يدعو مجلس الشيوخ الإيطالي باعتبار عضوية ماتيو سالفيني الحالية فيه إلى شجب هذا التصرّف ودعوة المعني بالأمر إلى احترام الالتزامات الدولية للدولة الإيطالية
يدعو وزارة الخارجية التونسية إلى استدعاء السفير الإيطالي بتونس للاحتجاج على تصرفات عضو مجلس الشيوخ الإيطالي، ماتيو سالفيني ولمطالبة الدولة الإيطالية باتّخاذ التدابير الضرورية لعدم تكرار هذه الممارسات التمييزيّة المشينة واتّخاذ التدابير الضرورية لحماية المهاجرين التونسيين على الأراضي الإيطالية وصون كرامتهم
ينبّه إلى تنامي ظاهرة الاعتداء على المهاجرين في إيطاليا في هذه الفترة بالذات وإلى استهداف المهاجرين التونسيين على وجه الخصوص ومحاولة حشد الرّأي العام الإيطالي ضدّهم لأهداف انتخابية
ويعلن الاتحاد العام التونسي للشغل استعداده للعمل مع مختلف الأطراف للدفاع عن حقوق المهاجرين في إيطاليا وغيرها ويتعهد بالمساهمة في الجهود الرامية إلى حماية حقوقهم المادية والمعنوية
يثمّن موقف بعض النقابات والجمعيات والاحزاب الايطالية التي ندّدت بهذا التصرّف العنصري ويدعو كافّة النقابات الإيطالية وجمعيّات المجتمع المدني إلى مزيد دعم وتبنّي قضايا المهاجرين وتعزيز الوقوف في وجه التيّارات العنصرية التي تستغلّ قضايا المهاجرين لكسب المواقع في حملاتها الانتخابية
تونس، في 24 جانفي 2020
الأمين العام
نورالدين الطبوبي