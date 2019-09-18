Les illuminés qui entourent Kaïs Sâeïd !! سحقا للديمقراطية والصندوق إذا كانا سيسحقان تونس

Vous voyez les illuminés dont s’est entouré ce gourou de Sâïed et le projet-programme qu’ils préparent avec les Makhlouf, safi saïd, mraïhi… dont la vidéo que je viens de partager ( ci bas ) est le meilleur exemple. Imaginez ce que va être la Tunisie avec ces gens qui veulent:
إصلاح البلاد والعباد!؟
خطر،خطر. حركة وتفكير سيأتيان على الأخضر واليابس. تونس قد تنتهي على يد هذا المجنون ومريديه. كأني في مجلس مجرم جاهل شيعي ممن سيطروا على عقول غفل وبله حي من الأحياء فصاروا يأتمرون بأمره يصدقون أن الأرض تدور بأمر علي والحسين، إذا قال لهم ذلك
اليوم والآن، أقولها علنا: سحقا للديمقراطية والصندوق إذا كانا سيسحقان تونس. وإني لأرى أفغنة وتدحرجا قادمين يرميان بالبلاد في هاوية لا قاع لها
إني أدعو رئيس الدولة المسؤول وإن كان قائما بالأعمال، ورئيس الحكومة إلى دعوة مجلس الأمن القومي إلى اجتماع فارق يشارك فيه اتحادا الشغل والأعراف والمؤسسات والجمعيات الأبرز تمثيلية للمجتمع المدني، لتدارس الوضع ولاتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنقاذ البلاد
لا ديموقراطية لأعدائها ولمن يستغلها لسحق البلاد والعباد. أيها المسؤولون، لقد أقسمتم والتزمتم بحماية تونس من كل خطر يتهددها، وما يتهددها اليوم أدهى وأمر من الإستعمار والإستغلال. اللهم، لقد قلت ما أرى وأستشف
Ils est prêt à se faire sauter pour son Zaïm .Ecoutez
S.G