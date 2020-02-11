سيدي الرئيس يرحم بوك و يشدلك في الصغيرات سيب والدين أم المنيهلة واعمل قيمة وقدر لروحك راك خليتها وجليتها! ما تخافش على المنيهلة راهي ما عندها فين تمشي!قهوتك نجيبوهالك على الراس والعين ! موش معقول إلي تعمل فيه البلاد مشات زيزي من التخلويض! لو كان فلسطين تنفع راهي نفعت أهلها وامليها! التبهبير راهو موش سياسة. يهديك ويصلح رايك. يا خويا ورينا عرض كتافاتك واخرج من هاك الغار وشوف وجه ربي راهو حتى التالي من الخوانجية خذا فيك باي! كون رئيس ولا سيب صالح
علي قنون
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Le président de tous les problèmes
Le président de tous les problèmes pour l’armée obligée d’abattre un drone qui survolait sa maison d’el Mnihla, pour les médecins obligés de lui faire de certificats médicaux de complaisance, pour nos sportifs obligés de déchiffrer son arabe des cavernes et pour nos diplomates obligés de courir derrière lui à corriger ses bourdes.
Fadhi Ch’ghol