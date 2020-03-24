Ghannouchi joue l’« idiot utile » de la tête à claques Affès

C’est se complaire dans le rôle de l’« idiot utile » que de se montrer solidaire avec Mohamed Affès ( lire communiqué en arabe ci-bas ) , une tête à claques qui fait l’apologie du salafisme takfiriste, jouit après chaque attentat terroriste et essaye d’imputer la responsabilité des massacres commis par les barbes poisseuses à des gens qui n’ont rien à voir avec le terrorisme islamique et ce, en mentant intentionnellement pour égarer les Tunisiens et les exposer à faire fausse route. Sous d’autres cieux, ce terroriste croupirait en taule.
Pierrot LeFou
بــــــيان رئاسة مجلس نواب الشعب
على إثر تعرّض السيّد محمد العفاس عضو مجلس نواب الشعب ورئيس اللجنة الجهوية للصحة بصفاقس إلى اعتداء بالعنف المادي والمعنوي أثناء حضوره اجتماع في الإدارة الجهويّة للصحة بصفاقس لمتابعة التطورات الصحيّة الناجمة عن وباء الكورونا، فإنّ رئاسة مجلس نواب الشعب تُعلن
– تضامنها الكامل والمطلق مع السيّد محمّد العفّاس
– إدانتها الشديدة للعنف الذي تعرّض له
وتدعو رئاسة مجلس نواب الشعب النيابة العموميّة إلى فتح تحقيق فوري وتتبع كل من تثبت إدانته
وتؤكّد رئاسة مجلس نواب الشعب أنّ اللحظة لحظة وحدة وطنيّة وتضافر للجهود، ومن شروط ذلك إتاحة الفرصة لنواب الشعب للقيام بدورهم الوطني على أفضل وجه
وتُحيي رئاسة مجلس نواب الشعب بالمناسبة كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب وتُكبرُ فيهم ما يبذلونهُ من مجهود لمواكبة تطورات الأوضاع في مختلف جهات البلاد وفي الخارج ووقوفهم الى جانب السلط المحلية والجهوية والمركزية إسنادا ورقابة
وتذكّر رئاسة المجلس السيدات والسادة النواب بجسامة المهام المنوطة بعهدتهم في هذا الظرف الصعب الذي تمرّ به بلادنا والعالم وتدعوهم إلى مزيد العمل والحرص على معاضدة المجهود الوطني في التوقي من وباء الكورونا
رئاسة مجلس نواب الشعب