Allez vite à la soupe…il n’y en a pas assez pour tout le monde!!

ما تعلموا حتى شيء من تجربة بجبوج : نادى من هب ودب لتأسيس نداء تونس… فتفرقع هذا الخليط الذي لا يوحده أي شيء.. لا الافكار ولا القيم ولا المبادئ
ها هو الشاهد يرتكب نفس الاخطاء فينادي من هب ودب ايضا ليؤسس حزبه الجديد. جمع من يسعى الى المواقع والكراسي ولا يجمع بين هؤلاء اي شيء
سيتفرقعون عند الشروع في تكوين القائمات الإنتخابية وتعيين رؤساء القائمات
الشاهد لم يمارس السياسة في سن مبكرة.. وفاته الوقت ليتعلم مغاور وفنون السياسة
الذين جمعهم بالمنستير لا تجمعهم لا قيم ولا أخلاقيات ولا مبادئ… لا هم من اهل اليمين ولا اليسار ولا هم وسطيون
Ils se bousculent pour arracher une place de choix au buffet !
Allez vite à la soupe… il n’y en a pas malheureusement assez pour tout le monde !
Mohamed Bennour