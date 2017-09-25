إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تدعم إجراء الاستفتاء على استقلال كردستان العراق

أعلن قائد قوات البيشمركة الكردية الجنرال سيروان برزاني أن كردستان العراق لم تتلق مساعدة عسكرية من إسرائيل، مؤكدا أن تل أبيب تقدم دعما سياسيا لأربيل
وقال برزاني في حديث أدلى به لوكالة « نوفوستي »: « نمر الآن بحالة معقدة للغاية، إذ نشاهد اليوم المرحلة الانتقالية في تاريخ الأكراد. ولن ننسى أولئك الذين قدموا لنا دعما جديا. ومن بينهم إسرائيل. لا حدود لنا مع هذه الدولة ولا مجال جويا مشتركا، لذلك لا تصل أية مساعدة عسكرية منها، إلا أن هناك دعما سياسيا ومعنويا. ونحن ممتنون لرئيس الوزراء الإسرائيلي على هذه المساعدة
يذكر أن إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تدعم إجراء الاستفتاء على استقلال كردستان العراق. وتداولت تقارير صحفية وإخبارية مختلفة معلومات تشير إلى أن تل أبيب تقدم دعما عسكريا لأربيل
ويشهد إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، الاستفتاء حول استقلاله
وعشية هذا الاستفتاء بدأت كل من إيران وتركيا مناورات عسكرية قرب الحدود مع الإقليم، كما أغلقت إيران مجالها الجوي أمام كافة الرحلات من كردستان
وطالبت الحكومة العراقية حكومة إقليم كردستان بتسليم المواقع الحدودية الدولية والمطارات ودعت الدول الأجنبية إلى وقف استيراد النفط من كردستان
الصورة : الزعيم الكردي مسعود برزاني في ضيافة الوزير الأول الإسرائيلي بنيامين نتنياهو