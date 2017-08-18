فنلندا : مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في عملية طعن بسكين

أعلنت الشرطة الفنلندية، مساء اليوم الجمعة، أن قوات الأمن أطلقت النار واعتقلت مشتبها به، بعد عملية طعن بسكين أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين، في مدينة توركو جنوب غرب فنلندا
وقالت الشرطة إن المشتبه به أصيب بطلق ناري في ساقه، وطلبت من الناس الابتعاد عن منطقة وسط مدينة توركو. وذكرت الشرطة، عبر حسابها على موقع « تويتر »، أن قوات الأمن تبحث عن مشتبه بهم آخرين. وأضافت الشرطة أنه من المبكر تحديد ما إذا كان الحادث هجوما إرهابيا أم لا
ونشرت وسائل إعلام فنلندية صورا من موقع الحادث، أظهرت أحد الأشخاص مغطى بالأبيض على الأرض، فيما أظهرت صورة أخرى حشدا من الناس متجمعا حول أحد الأشخاص يبدو أنه ينزف على جانب الطريق، وقال شهود عيان إن الدماء كانت في كل مكان