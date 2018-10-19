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مطلوب الإبلاغ السريع والأكيد عن أربعة إرهابيين خطيرين

مطلوب الإبلاغ السريع والأكيد عن أربعة إرهابيين خطيرين

Politique, Régions, Tunisie | 19/10/2018 |

في إطار تعاون المواطنين مع الوحدات الأمنية وتوقيا من الأعمال الإرهابية، تدعو وزارة الداخلية إلى الابلاغ السريع والأكيد عن العناصر الإرهابية التالية

1)  » حسام بن عز الدين بن خليفة ثليثي » من مواليد 19 جويلية 1992 بحاسي الفريد ولاية القصرين صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم 12614158 / صورة مرفقة

2)  » الحبيب بن محمد بن السعدي حاجي » من مواليد 13 جانفي 1988 بحاسي الفريد ولاية القصرين صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم 09062518 / صورة مرفقة

3)  » محمد الناصر بن العربي بن المولدي المباركي » من مواليد 14 جوان 1994 بحي الزهور ولاية القصرين صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم 12633725 / صورة مرفقة

4)  » أشرف بن فتحي بن مبروك القيزاني  » من مواليد 05 أكتوبر 1991 بالقوازين الدهماني ولاية الكاف صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم 13601334 / صورة مرفقة

عند مشاهدتهم أو الحصول على أي معلومات تخصهم المرغوب إعلام الوحدات الأمنية على الأرقام التالية

الرقم الأخضر للوزارة: 80.10.11.11

الرقم: 71.335.000

الرقم: 193 الحرس وطني

الرقم: 197 الأمن الوطني

أو الاتصال بأقرب وحدة أمنية أوعسكرية