مطلوب الإبلاغ السريع والأكيد عن أربعة إرهابيين خطيرين

في إطار تعاون المواطنين مع الوحدات الأمنية وتوقيا من الأعمال الإرهابية، تدعو وزارة الداخلية إلى الابلاغ السريع والأكيد عن العناصر الإرهابية التالية
1) » حسام بن عز الدين بن خليفة ثليثي » من مواليد 19 جويلية 1992 بحاسي الفريد ولاية القصرين صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم 12614158 / صورة مرفقة
2) » الحبيب بن محمد بن السعدي حاجي » من مواليد 13 جانفي 1988 بحاسي الفريد ولاية القصرين صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم 09062518 / صورة مرفقة
3) » محمد الناصر بن العربي بن المولدي المباركي » من مواليد 14 جوان 1994 بحي الزهور ولاية القصرين صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم 12633725 / صورة مرفقة
4) » أشرف بن فتحي بن مبروك القيزاني » من مواليد 05 أكتوبر 1991 بالقوازين الدهماني ولاية الكاف صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم 13601334 / صورة مرفقة
عند مشاهدتهم أو الحصول على أي معلومات تخصهم المرغوب إعلام الوحدات الأمنية على الأرقام التالية
الرقم الأخضر للوزارة: 80.10.11.11
الرقم: 71.335.000
الرقم: 193 الحرس وطني
الرقم: 197 الأمن الوطني
أو الاتصال بأقرب وحدة أمنية أوعسكرية