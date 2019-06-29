حِقْدُ نزيهة رجيبة القاتل : تَوضِيحُ الوَاضِحَاتِ مِنَ الفاضِحَاتْ

Sbeh ennour,
Un Médecin « appartient » au serment d’Hippocrate, il fait son devoir pour sauver la vie d’un Homme malade qui met son destin entre ses mains, un Homme, un être humain, qui sur un lit d’hôpital, dans une salle d’opération ou sous les machines de réanimation est une Vie à sauver.
Je trouve scandaleux tout ce qui a été dit à propos du médecin du Président de la république et son appartenance à un parti adverse, qui a d’ailleurs, démissionné de son parti. Je ne comprends pas cet amalgame, que vient faire la guerre politique dans cette histoire
اش كان ممكن يصير مثلا… يقوم الطبيب الي ينتمي لحزب معارض يقول ااااه بجبوج جاء نهارك وطحت بين يديا انا راني معارض اما هاني باش نتلهى بيك
Franchement sidérée
Leïla Toubel
Lire ce qu’a écrit Naziha Rjiba la Oum Zied ( photo en haut de page ) :
كأنها تحرض الطبيب على خيانة قسم أبقراط، تأملوا الحقد والكراهية والبغض الذي عليه ثورجيو البرويطة
توضيح الواضحات من الفاضحات
فيما يتعلق بالنص السابق عن الطبيب الذي باشر السيد الرئيس وبصرف النظر عما يتعلق بي من تجريح وشتم أقول
1) لم يكن القصد مما كتبت شرح ما قالت السيدة أم زياد
2) إنقاذ النفس البشرية واجب لا يعدله أي واجب آخر ولا يحتاج إلى شكر أو إشادة
3) الطبيب مستأمن على صحة مريضه بصرف النظر عن المحدّدات الأخرى كاللون أو الجنس أو الدين أو اللغة فهذه لا اعتبار لها في وظيفته
4) القول بأن الطبيب المباشر للسيد الرئيس من حزب معارض وشكره لأنه قام بعلاجه يحمل إيحاء بأنه كان من الممكن أن يقوم بغير ذلك وهو أمر لا يخطر ولا يراود إلا من امتلأ قلبه بالحقد على البشر بحيث يعيّرهم بحسب انتمائهم السياسي أو الديني أو العرقي
5) القول بأن السيدة أم زياد شكرت الطبيب وبأنني لم أفهم ذلك قول ساقط لأن الشكر لا يكون إلا فيما يتفضل به المرء على غيره أما عند القيام بالواجب فلا شكر
قد يكون قصد السيدة أم زياد شكر الطبيب ولكن الصياغة خانتها والنص ناطق كاشف لِما يتعمد المرء إخفاءه
علما وأن الطبيب المباشر نشر تدوينة تؤكد معنى الاستغلال السياسي ولهذا السبب استقال من الحزب الذي كان ينتمي إليه وهو ما يؤكد أن فهمي كان صائبا فشكرا للطبيب وشكرا للسيدة
@Hich Dal
أنس الشابي