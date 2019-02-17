تونس ضيفة شرف في المسابقة العالمية الأشهر في عالم الموضة والجمال

يشارك وزير السياحة والصناعات التقليدية السيد روني الطرابلسي، الليلة بهوليوود، كضيف شرف في المسابقة العالمية الأشهر في عالم الموضة والجمال
» Hollywood Beauty Awards »
وذلك بدعوة من مديرة الحفل السيدة ميشال اليزابيت وهي مديرة الموقع الأمريكي المختص في الفن والموضة المنظم للتظاهرة
(LATF USA News)
وستكون تونس من خلال السيد روني الطرابلسي ضيفة شرف هذا الحفل حيث سيتولى وزير السياحة والصناعات التقليدية، بالمناسبة، الترويج للسياحة التونسية وعرض ما تزخر به بلادنا من موروث ثقافي وتاريخي وطبيعي داعيا الأمريكيين إلى جعل تونس وجهتهم السياحية لهذه السنة
وسيلقي السيد روني الطرابلسي كلمته أمام المئات من المشاهير الأمريكيين ومشاهير هوليوود على غرار « دنزيل واشنطن » و »ستيفن تايلر » و »سام ايليوت » وعدد من المغنيين والفنانين العالميين
المصدر : وزارة السياحة والصناعات التقليدية