Lors de son voyage chez Erdogan , Ghannouchi était accompagné par son agent de la CIA

L’Homme Lige de GHANNOUCHI a accompagné le gourou en Turquie Chez MERDOGAN !!!!!
Voici ce qu’il a publié
👉👉👉Radwan Masmoudi est en voyage à Tunis de ISTANBUL NEW AIRPORT.
2 h · Istanbul, Turquie ·
الحمد لله. أعود اليوم إلى تونس الحبيبة لكي نكمل المشوار
سقطت الحكومة و هذا ليس عيبًا بل يحصل في أغلب الديمقراطيّات العريقة و العتيدة
و لكن لم و لن تسقط ثورتنا المباركة، ثورة الحرّية و الكرامة
بإمكاننا أن تنجح تونس و نترك لأبنائنا دولة و وطن يعتزّون و يفتخرون بالإنتماء إليه، و لكن فقط إذا شمّرنا على السواعد و توحّدت و تآلفت القلوب من أجل مصلحة تونس و شعبها
Est-il nécessaire de rappeler que ce Radwan Masmoudi est l’agent de la CIA de Ghannouchi ?
Que complotent-ils contre la Tunisie ? L’assemblée des représentants du peule doit assumer ses responsabilités