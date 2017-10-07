Elle aurait du vérifier entre les jambes de son compagnon !!

قرأنا لكم من الفايسبوك
Bonjour!
Bent El Bey cherche ses bijoux de famille à la télévision. Elle s’est trompée d’adresse. Elle aurait du les vérifier entre les jambes de son compagnon!
Bonne journée!
!..AH..!
Ali Gannoun
*****
ايجا خوذ الخازوق متاع جد بوك على شرط تستعملو في برنامج البلومي قدام العربان الكل
يا سلوى وخيتي تحب تعرف سياغة جدودك وين مشات ؟ وتحبشي تعرف منين جات؟ قالولكشي كيفاش جدودك تعاركوا على الحكم ودم التوانسة سال للركبة قاللولكشي كيفاش جدودك البايات اول من اطلق كلمة عربي على المواطن التونسي البسيط؟ قالولكشي كيفاش كانوا جدودك البايات يأخذوا فلوس التوانسة ويبعثوها لتركيا ؟قالولكشي كيفاش كانوا يفكوا في نساء الخلق بالقوة ويهديوهم للحاكم العثماني في اسطنبول باش يرضى عليهم؟ قالولكشي جدودك البايات كيفاش يجيبوا الأطفال من القوقاز ليستعملونهم علوج ليهم ونساهم ؟قالكشي جد بوك الباي كيفاش صحح على انتصاب الحماية الفرنسية في تونس خوفا على كرسيه؟ قالكشي كيفاش مصطفى خزندار الي حطو جد بوك هرب بفلوس الشعب الكل؟ قالكشي جد بوك الباي كيفاش يجبر التوانسة العرب باش يبوسولو يدو ؟قالكشي جد بوك البي كيفاش كان يجمع الذهب والياقو والحجارة الكريمة من قوت الشعب المسكين الي ضاربو القمل والكوليرا والدعماش ؟قالكشي جد بوك الي التعليم مش من حق أولاد لعرب؟ ووووووووووو
أخيرا يا سلوى نحب نقلك الي بورقيبة هو أول حاكم يحكم تونس من أولاد الشعب عربي خسيس كيفما تقولوا انتوما وزيد ساحلي من أحفادالناس الي عاشت محنة زروق الي مكنوا جد بوك البي باش يفكلهم ارزاقهم بورقيبة عاش فقير ومات فقير وحتى أكثر الناس كرها له الي شدو الحكم يعدو (بن علي و المرزوقي )لم يتهمونه يوما بسرقة أموال الشعب
نسيت حاجة مهمة نحب نقولهالك بيناتنا وما تقول عليها لحد راهو بورقيبة سرقلكم الخازوق متاع جد بوك البي الي كان يعذب بيه في التوانسة ولاد العرب وخباه في دارو في المستير ايجا خوذو أما على شرط تستعملو في برنامج البلومي قدام العربان الكل
المنصف جعفورة